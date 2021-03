13.03.2021

In der Realschule Wemding ist der Rektor „total glücklich“

Plus Die Sanierung und der Teilneubau der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding sind so gut wie abgeschlossen. Ein Blick in die neuen Räume

Von Wolfgang Widemann

Auf diesen Moment mussten Rektor Heinz Sommerer, die Lehrer und die mehr als 500 Schüler lange warten. Über Jahre hinweg mussten sie mehr oder weniger in einer Baustelle arbeiten beziehungsweise lernen. Nun sitzt Sommerer auf einem modernen blauen Sitzelement in der lichtdurchfluteten Aula und genießt für einen Moment die Atmosphäre im Mittelpunkt der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding: „Wir sind froh, dass wir jetzt eine Aula haben, die den Namen verdient – und keine Pausenhalle.“

Für rund 13 Millionen Euro hat der Landkreis Donau-Ries die staatliche Schule saniert und zuletzt zum Teil neu erbaut. So mancher Schüler wird am kommenden Montag nach mehrmonatiger Corona-bedingter Abstinenz staunen, wie sich der Komplex in seinem Zentrum verändert hat. Durch den Eingang, über dem in gelben Buchstaben „Anton-Jaumann-Realschule“ steht – der Schriftzug kann nachts beleuchtet werden –, betritt man die von einer Galerie umrandete Aula. Die ist heller, großzügiger und moderner als der Vorgängerbau.

Aula der Wemdinger Schule hat Platz für 400 Menschen

„Total glücklich“ sei er mit dem, was sich die Architekten ausgedacht haben, erklärt der Rektor. Prunkstück des Saales, in dem bei Konzerten oder sonstigen Ereignissen bis zu 400 Menschen Platz finden, ist die mit Holz verkleidete Bühne. Die ist von 35 auf 55 Quadratmeter gewachsen. Gleich hinter der Bühne befindet sich jetzt eine Ausgabestelle für den Pausenverkauf oder für die Bewirtung bei Veranstaltungen.

Auf einer Seite schließt direkt der komplett renovierte Südflügel an. Diesen prägen nicht nur außen, sondern auch innen kräftige Farben. Hier brachte sich der Künstler Helmut Ranftl, der als Lehrer in Wemding tätig war, mit ein. Zum Gang hin befindet sich an jedem Klassenzimmer ein schmales, hohes Fenster. So hat der Lehrer Sichtkontakt zu Schülern, die sich auf den sogenannten Freiarbeitsflächen auf dem Gang aufhalten. Im ersten Stock sind die Sitzgelegenheiten als futuristische Kanzeln gestaltet. Auf dieser Ebene ermöglicht nun ein Übergang quer durch die Aula eine direkte Verbindung zwischen Süd- und Nordtrakt. Lästiges Treppensteigen lässt sich dadurch vermeiden.

Auf der anderen Seite der Aula führen Türen in der Glasfassade in einen Innenhof, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Der von Glaswänden umgebene Raum direkt über dem Eingangsbereich beherbergt künftig die Schulbibliothek – „unser schönster Raum“, meint Sommerer. Die weißen Regale stehen schon da, die Bücher fehlen noch.

Lange Bauarbeiten in der Realschule Wemding

Im Neubau befinden sich neben Aula und Bibliothek auch zwei Musiksäle, zwei Elternsprechzimmer, ein Beratungslehrerzimmer und der Hausmeisterraum. Ein neuer, zweiter Aufzug führt auch in den Keller, wo zusätzliche Lagerräume bereitstehen.

Bereits seit zwei Jahren in Betrieb ist der naturwissenschaftliche Trakt, der den ersten Bauabschnitt bildete. Im Lehrerzimmer wurde ein Bereich mit Computer-Arbeitsplätzen geschaffen, der durch eine Glaswand abgetrennt ist.

In den vergangenen Tagen tummelten sich noch immer wieder Handwerker in der Schule. Mit dem Kautschukboden in der Aula habe man gewissen „Kummer“, so Sommerer. Die neue Schulküche, die dem Rektor zufolge eigentlich schon vor zwei Monaten fertig hätte sein sollen, ist noch nicht betriebsbereit, da hier noch Restarbeiten zu erledigen sind.

Insgesamt sei man gut durch die Zeit der Bauarbeiten gekommen, resümiert Sommerer. Lärmintensive Tätigkeiten hätten überwiegend nachmittags und in den Ferien stattgefunden.

Nun hofft der Schulleiter, dass bis zu den Osterferien der komplette Innenraum nutzbar sei.

Lesen Sie auch:

Themen folgen