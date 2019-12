28.12.2019

In der Region sind immer mehr Krafträder unterwegs

Heuer sind erstmals über 11000 Maschinen registriert worden. Knapp 13 Prozent der Fahrer sind Frauen

Die Zahl der Krafträder hat 2019 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,44 Millionen Maschinen. Rund 84 Krafträder pro 1000 Einwohner waren es im Landkreis Donau-Ries – oder in absoluten Zahlen 11142 Maschinen. Damit lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads und Co., die alle in diese Rubrik fallen, Anfang 2019 bei uns um 275 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert.

Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 12,8 Prozent liegt der Kreis Donau-Ries in der Bundesliga der „Motorrad-Frauen“ allerdings lediglich auf Platz 303. Spitzenreiter unter 400 Städten und Kreisen (samt Stadtstaaten) ist die Stadt Ansbach mit 16,8 Prozent.

Wird die Entwicklung aufgeschlüsselt, ergibt sich, was den Kreis Donau-Ries angeht, folgendes Bild: Die Zahl derer, die auf Motorrädern und -rollern, sprich zulassungspflichtigen Zweirädern unterwegs sind, stieg im KBA-Vergleich um 249. Die Zahl der Dreiräder liegt bei 128 (Vorjahr: 115). Bei den Quads sind 428 registriert (415).

10525, 10867, 11142 war die Entwicklung bei der Gesamtzahl der Krafträder im Kreis in den Jahren 2017, 2018 und 2019. Für Frauen lautet die Zahlenreihe: 1319, 1351, 1425 für die vergangenen drei Jahre. Bleiben für die Männer: 9206, 9516, 9717 Kraftfahrzeugbriefe und -scheine. Oder 87,2 Prozent (Vorjahr: 87,6 Prozent).

Drehen wir den Zahlenspieß um, heißt der hiesige Bestand aber auch, dass rund 916 Menschen von 1000 im Kreis Donau-Ries keine Maschine am Start haben. Als Nachbarn motorradfreundlicher Strecken (und Nachbarschaft erstreckt sind über ein paar Hundert Meter) haben sie aber den Lärm. Der Haken an der Herrlichkeit: Kradfahrer können bei Tempoüberschreitungen ein Bußgeld bekommen, ein Krachlimit gibt es nur eingeschränkt. Krachmach-Maschinen sind nach den derzeitigen Vorgaben für die Betriebserlaubnis sogar zulässig – sie müssen nur auf dem Prüfstand leise sein. (zds)

