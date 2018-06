vor 37 Min.

In der Tillystadt sprühen die Funken

Die Mischung aus Einkaufen und Kultur kommt an.

Bereits als die Faschingsgarden und Showtanzgruppen am frühen Abend ihre akrobatischen Leistungen auf der Bühne vor dem Rainer Rathaus ihm Rahmen der langen Einkaufsnacht zeigten, war kaum noch ein Sitzplatz zu ergattern. Weitere Hunderte Menschen kamen an dem Platz zusammen, als anschließend die große Modenschau stattfand. Die Models, ausgestattet von den Rainer Einzelhändlern, zeigten die aktuellen Sommerkollektionen mit passenden Accessoires wie Brillen oder Schuhen zur Musik von DJ Tobi.

Auch vier Models von der Stiftung Sankt Johannes liefen erstmals in diesem Jahr bei der Schau mit. „Wir setzen damit bewusst ein Zeichen für gelebte Inklusion“, erklärt Frank Dorn, Vorsitzender der Gütegemeinschaft Wir aus Rain.

Er zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Late-Night-Shoppings „Schau nachts Rain“: „Es hat alles wunderbar geklappt, was auch den unterstützenden Maßnahmen seitens der Stadt und des Bauhofs geschuldet ist. Wie bereits in den Vorjahren war die Veranstaltung sehr gut besucht.“ Auch in den Geschäften war viel los. Vor allem die Dehner-Galerie und der Blumenpark entpuppten sich als Besuchermagnet. Dort wurde ein neues Licht- und Klangkonzept mit dem Schwerpunkt Märchen und Fabelwesen präsentiert. Farblich beleuchtete Bäume und Pflanzen sowie wabernder Nebel auf dem Wasser ließen den Besucher kurz glauben, er befände sich in einem verzauberten Märchenwald.

Ein weiterer Höhepunkt war am späten Abend die Feuershow am Rathaus. Die Darbietung ließ so manch einem den Atem stocken, wenn die Funken sprühten und die heißen Kegel nur wenige Millimeter an den Beinen und Gesichtern der Flammentänzerinnen vorbeischossen.

Neu in diesem Jahr war der kulturelle Schwerpunkt. So wurden in der Buchhandlung Rain Lesungen veranstaltet, und Kinder durften unter dem Motto „Nachts im Museum“ im Heimatmuseum mit der Taschenlampe auf Entdeckungstour gehen. Darüber hinaus fand eine Ausstellungseröffnung im Rainer Schloss statt. Dort waren die Werke von Helmut C. Walter und Angelika Kienberger zu sehen. Die Ausstellung „Body and face“ von Ines Mösle und Claudia Dorina in der Schreinerei Maierhofer hatte ebenfalls geöffnet.

Die Symbiose aus Einkaufen und Kultur kommt offenbar auch beim Publikum gut an. Tobias Riepl aus Donauwörth besuchte zum ersten Mal das Rainer Late-Night-Shopping und zeigte sich begeistert: „Die Atmosphäre ist entspannt, und die Mischung ist gelungen. Fürs Auge, fürs Ohr und für den Magen ist etwas dabei.“ Im nächsten Jahre wolle er bestimmt wieder mit dabei sein. (dipf)

Themen Folgen