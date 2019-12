vor 20 Min.

In eine Welt voll Dunkelheit

Besinnliches Adventskonzert in der Christuskirche Donauwörth

Von Andrea Hutzler

Engel als Boten Gottes sind in mehreren Religionen vertreten, und die geheimnisvollen Wesen als Vermittler zwischen den Menschen und einer göttlichen Instanz beschäftigt die Menschheit und die Theologie schon seit mehreren Jahrhunderten. Das Streichorchester der Städtischen Musikschule Donauwörth sowie der evangelische Dekanatskantor Hans-Georg Stapff beleuchteten diese Thematik musikalisch unter dem Motto „Vom Himmel hoch – Engel in der Weihnachtsgeschichte“.

Den stimmungsvollen Einstieg bildete das Streichorchester der Musikschule Donauwörth unter der Leitung von Giulia Czerwenka mit „A Celtic Christmas“ arrangiert von Bob Mathews und „The Christmas Dreidl“ mit dem Arrangeur Rick England. Souverän meisterten die jungen Akteure die Tempowechsel und die fungierten Einsätze der effektvoll gestalteten Sätze. Der Kirchenchor der Christuskirche intonierte unter der Leitung von Hans-Georg Stapff überzeugend und mit ausgewogenem Chorklang den Satz „Hört der Engel helle Lieder“ von Hans Schmidt-Mannheim sowie den wunderschönen Choral „Vom Himmel hoch“ des Komponisten Johann Sebastian Bach. Der rund 40-köpfige Gospelchor „Sternenfänger“, ebenfalls unter der Leitung von Hans-Georg Stapff, zog schon bei dem Song „Celebrate the Joy“ mit seiner Singfreude und charmanten Ausstrahlung das Publikum in den Bann und wusste auch in weiteren Darbietungen, vor allen auch dem am Ende gesungenen „Jingle Bells“, zu gefallen.

Besondere Bedeutung kam den – wie überall – rar gesäten Männerstimmen in dem Traditional „Joy to the World“ zu, die den vom Streichorchester begleiteten Satz souverän meisterten. Auch das Publikum wurde in die Veranstaltung miteinbezogen und sang beim Weihnachtsmedley mit bekannten Weihnachtsliedern tatkräftig mit. Ein weiteres Highlight war der Chorsatz „In eine Welt voller Dunkelheit“ von Wolfgang Schulze, bei dem der Kirchen- und auch Gospelchor zusammen agierten und den Trost und Zuversicht spendenden Text mit der einfach gehaltenen Melodie ausdrucksstark intonierten. Die Instrumentalsolisten Claudia Sorré (Blockflöte), Doris Pfalz (Klavier) und Giulia Czerwenka (Violine) trugen wesentlich zum Hörgenuss des „Magnificats“ von Gallus Zeiler bei, ehe der Gospelchor mit der Solistin Lisa Stapff das sehr berührende und zu Herzen gehende „Angels by Your Side“ von Christian Joachimsen zu Gehör brachte. Ein gemeinsam gebetetes „Vaterunser“ mit Segensgebet beschloss den erhebenden und niveauvollen Abend.

