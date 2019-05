vor 41 Min.

In jedem musikalischen Genre zu Hause

Der Musikverein Wolferstadt begrüßte den Frühling mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm

Der Musikverein Wolferstadt läutete mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm den Frühling musikalisch ein. Zum zweiten Mal hatten die Jugend- und die Stammkapelle in der Turnhalle Wolferstadt zum Frühjahrskonzert eingeladen. Den ersten Teil des Konzertabends eröffnete die Jugendkapelle unter Leitung von Elisabeth Seefried mit einem Medley, der weltweit bekannten Lieder zu den Kinofilmen „Harry Potter“. Ebenfalls toll anzuhören war die darauf folgende „Dachziegel-Polka“, in der kurzerhand ein Dachziegel zum Musikinstrument umfunktioniert wurde.

Gut 250 Besucher waren gekommen, und Vorsitzende Claudia Graf hieß sie herzlich willkommen, ehe das nächste Stück der Jugendkapelle erklang. Der Titel „Viva la Vida“, also „lebe das Leben“, wurde von den jungen Musikanten beim Wort genommen und mit viel Freude vorgetragen. Mit James Curnows „Bach Variants“ kündigten Nico Mößner und Simon Jaumann, die durch das Programm der Jugendkapelle führten, das letzte Stück ihres Parts an. Um eine Zugabe kamen die 17 Jugendlichen natürlich nicht herum.

Nach der Pause nahm die Stammkapelle unter neuer Leitung von Steffen Müller auf der Bühne Platz und entführte ihr Publikum in die Welt bei Hofe der österreichischen Kaiserin Sissi. Mit dem gleichnamigen, schwungvollen Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg bewies die Stammkapelle ausdrucksstark ihr Können. Jana Bickelbacher und Anja Uffinger führten das Publikum durch den zweiten Teil des Konzertabends und kündigten direkt das folgende Stück an. „Belvedere“, was so viel wie „schöne Aussicht“ heißt, hält, was es verspricht. Die Stammkapelle bewies versiertes Zusammenspiel in warmen Klängen.

Es folgte das weltweit bekannte Stück „New York, New York“. Hier konnte Johannes Seefried auf seiner Posaune mit einem eindrucksvollen Solo die Zuhörer begeistern.

Mit der etwas anderen Polka von Martin Scharnagl überzeugten die Wolferstädter mit großen Emotionen und eingängigen Melodien. Die ruhige und gefühlvolle Polka „Zeitlos“ zeigt eindrücklich, dass es sich lohnt, auch den modernen Klängen der böhmischen Blasmusik zu lauschen.

Der stellvertretende Bezirksjugendleiter des ASM-Bezirks 16, Joachim Braun, nahm die Ehrungen für die Leistungsprüfungen vor. Nico Mößner hat die Prüfung der Klasse D1 erfolgreich bestanden und durfte sich über Urkunde und Anstecknadel in Bronze freuen. Die silberne Anstecknadel und Urkunde für die erfolgreich abgelegte D2-Prüfung erhielten Maria Seefried und Jana Bickelbacher. Braun überbrachte außerdem Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaften. Seit zehn Jahren engagieren sich Marc Uffinger und Tim Herz im Musikverein Wolferstadt. Johannes Müller, Carina Färber und Elisabeth Seefried sind schon seit 15 Jahren im Verein aktiv.

„Where the River Flows“ ist ein Stück in drei Sätzen, das auf der Geschichte eines weißen Buben, der von Indianern adoptiert wurde, basiert. Die Wolferstädter Musikanten trugen die ständig wechselnden Stimmungen in den Sätzen „The New Frontier“, „Bring Back My Child“ und „Great Chief“ voller Gefühl vor.

Auch der musikalische Rückblick in die 80er-Jahre mit dem Medley von Paul Murtha war rundum gelungen. Neben den rockigen Passagen mit Liedern von Bon Jovi oder Surviver kamen auch die Popmelodien von Cyndi Lauper, Michael Jackson, Joe Cocker und Jennifer Warnes nicht zu kurz.

Vor dem letzten Stück wurde Marina Wizinger, die seit 2013 die Stammkapelle als Dirigentin geleitet hat, in diesem gebührenden Rahmen mit einem Präsent von ihren Musikanten verabschiedet. Im September 2018 hatte sie den Dirigentenstab an Steffen Müller übergeben, der seit- dem die Stammkapelle mit gleichem Engagement weiterführt. Davon konnten sich die Zuhörer auch beim nächsten Stück überzeugen.

Kurt Gäbele ist ein Namen, der bei den Wolfstädtern nicht fehlen darf. Heuer wurde seine „Laubener Schnellpolka“ zum Besten gegeben. Wie der Name schon vermuten lässt, ist dieses Stück vor allem durch die Geschwindigkeit eine Herausforderung für alle Musiker. Die Stammkapelle ließ dennoch ein harmonisches Zusammenspiel entstehen.

Das Publikum zeigte sich begeistert von den wunderbar musizierten Stücken und verlangte mit lang anhaltendem Applaus eine Zugabe. So verabschiedete sich das Orchester mit der „Steeephans Polka“ und dem Beatles-Hit „Let It be“. (dz)

