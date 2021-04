vor 19 Min.

In mehrere Schrebergartenhütten in Rain wurde eingebrochen

Wie die Polizei mitteilt, wurde in einen Schrebergarten in Rain eingebrochen.

Ein Unbekannter ist in einen Schrebergarten in der Niederschönenfelder Straße in Rain eingebrochen. Dort durchwühlte er drei Hütten.

Wie die Polizei mitteilt, ist zwischen 29. März und 13. April ein Unbekannter in einen Schrebergarten in der Niederschönenfelder Straße in Rain eingebrochen. Der Täter stieg rechtswidrig in den Schrebergarten ein und machte sich an drei kleineren Holzhütten zu schaffen. Zwei davon wurden mit roher Gewalt an den Eingangstüren aufgerissen. Die Türe der dritten Hütte wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt, so die Beamten. Alle drei Hütten wurden durch den Einbrecher durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Der Sachschaden an den Gartenhütten liegt bei rund 100 Euro.

