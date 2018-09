vor 37 Min.

Infotag zu Studium in Weißenburg

Anmeldungen noch bis zum 30. September

Donauwörth Über die Angebote zum berufsbegleitendem Studium in den Fachrichtungen Angewandte Kunststofftechnik und Strategisches Management informiert die Hochschule Ansbach am kommenden Donnerstag, 13. September, um 17 Uhr auf dem „Kunststoffcampus Bayern“ in Weißenburg. Die Anmeldung für das kommende Semester ist noch bis zum 30. September möglich.

Seit mehr als drei Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Studienzentrum am „Kunststoffcampus Bayern“ in Weißenburg und der Staatlichen Technikerschule Donauwörth im Bereich von Lehre, Projekten und weiteren gemeinsamen Tätigkeiten. Die Studierenden des berufsbegleitenden Studiengangs „Angewandte Kunststofftechnik“ absolvieren dabei im Fachsemester sechs ein Praktikum an der Staatlichen Technikerschule Donauwörth. Auf der anderen Seite werden Schüler der Staatlichen Technikerschule Donauwörth in speziellen Technologien der Kunststoffverarbeitung, wie Laserstrukturierung, Plasmametallisierung und anderen in Weißenburg oder Ansbach weitergebildet. In einem weiteren Schritt ist hier eine enge Zusammenarbeit bei der Durchführung von verschiedenen Projekten vorgesehen.

Das Studienzentrum bietet akademische Weiterbildung in Form eines jeweils berufsbegleitenden Bachelorstudiums an. Durch die Blockveranstaltungen und vertiefendes, selbstständiges Erarbeiten des Stoffes werde eine Präsenzreduzierung ermöglicht, verweist die Hochschule. Die Studienangebote am Kunststoffcampus Bayern sind insbesondere für diejenigen konzipiert, die mit Berufserfahrung und ohne Abitur berufsbegleitend weiterlernen möchten.

Aufgrund der bereits erworbenen Kompetenzen könnten oftmals Grundlagenmodule und das praktische Studiensemester angerechnet werden, was zu einer weiteren Verkürzung des Studiums beitrage. Dadurch können demnach beispielsweise die Techniker der Technikerschule Donauwörth das berufsbegleitende Studium schon im vierten Semester anfangen und so nach drei Jahren ihr Studium abschließen.

Anmeldung Wer an dem Informationsabend teilnehmen möchte, schickt eine kurze E-Mail an sonja.hein@hs-ansbach.de. Der Campus in Weißenburg befindet sich in der Richard-Stücklen-Straße 3.

