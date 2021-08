Infrastruktur

vor 18 Min.

Bäumenheim investiert Millionen in ein neues Wasserwerk

Plus In Bäumenheim soll ab 2022 ein neues Wasserwerk mit vierfacher Kapazität realisiert werden. Die Dimension ist „enorm“. Das könnte sich auf die Gebühren auswirken.

Von Barbara Wild

4,5 Millionen Euro wird die Gemeinde Bäumenheim in den nächsten zwei Jahren in die Wasserversorgung ihrer Bürger investieren. Ein neues Wasserwerk wird gebaut, das die Dimensionen des bisherigen, eher unscheinbaren Wasserhauses mit Speicher und Pumpen am Ortsrand um ein vierfaches überschreitet. In zwei Edelstahltanks können dann 2000 Kubikmeter Wasser gespeichert werden. Die Größe ergibt sich aus der benötigten Menge für Löschwasser. Neue Pumpen und eine Aufbereitungsanlage sind vorgesehen.

