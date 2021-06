Donauwörth gibt Entwicklungskonzept in Auftrag

Das Konzept soll Rahmen für nachhaltige städtebauliche Möglichkeiten geben

Die Stadt Donauwörth hat ein neues Stadtentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Bei dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“, kurz „ISEK“ handelt es sich um ein gesamtstädtisches Konzept, das zahlreiche Bereiche wie Infrastruktur, Gewerbe, Baulandentwicklung, Digitalisierung, Mobilität, Gesundheit und Soziales analysiert und zusammenfasst. Durch diese Gesamtbetrachtung gibt ISEK den Kommunen erfahrungsgemäß eine wertvolle Handreichung für verschiedenste Themen einer langfristigen Stadtentwicklung an die Hand. Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Das wird ein großes Stück Arbeit, die sich auch noch über das gesamte kommende Jahr hinweg erstrecken wird. Aber der Einsatz wird sich lohnen, denn ISEK bietet uns die Chance, nicht nur Einzelaspekte zu betrachten, sondern Entwicklungen im Gesamtzusammenhang zu steuern, als Handlungsleitfaden für Politik, Bürger und Verwaltung.“

Am Montag wurde das Büro Schirmer Architekten und Stadtplaner aus Würzburg damit beauftragt, in der Auftaktphase unter anderem zu definieren, welche Aspekte vertieft betrachtet werden sollen und welche Grundlagen bereits vorliegen. Schon in dieser Phase wird unter anderem ein Schwerpunkt auf der Bürgerinformation liegen. Oberbürgermeister Sorré: „Erklärtes Ziel von ISEK ist es auch, die Bürger einzubinden: Als Experten ihrer Stadt, deren Know-how wir für die Analysen brauchen. Deswegen wird es im Laufe der Erarbeitung verschiedene Beteiligungsformate geben. Und auch das Ergebnis des Konzeptes richtet sich ja an die Bürgerschaft, denn letztlich stellen Bürger, Rat und Verwaltung gemeinsam die Weichen für die künftige Stadtentwicklung.“

Die Aufstellung von ISEK erfolgt in Absprache mit der Regierung von Schwaben, die die Erstellung des Konzeptes mit Mitteln der Städtebauförderung fördert. Die Ergebnisse sollen Grundlagen für die geplante Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Donauwörth schaffen, können in die künftige Verkehrsplanung mit einfließen und zudem ist ein integrierter Ansatz für das Stadtentwicklungskonzept Voraussetzung für Förderungen im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderprogramme.

ISEK wurde in der Haushaltsplanung 2021 der Stadt Donauwörth berücksichtigt und ist nun auf den Weg gebracht. Oberbürgermeister Sorré: „Wir erwarten uns einen Rahmen für die nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Donauwörth. ISEK soll Bürgern, Politik und Behörden die wichtigsten aktuellen Entwicklungsprozesse näherbringen und konkrete Ziele für eine innovative, gerechte, sichere und umweltfreundliche Stadtentwicklung aufzeigen.“ (pm)