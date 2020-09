vor 16 Min.

Initiative für einen Laden in der Wemdinger Altstadt

Plus In Wemding hat sich ein Arbeitskreis formiert, der das Zentrum mit einem genossenschaftlichen „Altstadtladen“ beleben will. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

In Wemding gibt es eine Initiative für einen „Altstadtladen“. Dieser soll sich von anderen Stadt- und Dorfläden in der Region unterscheiden, betont Uwe Dunzinger. Der Unternehmer gehört seit Mai dem Stadtrat an und hatte die Idee für das Projekt, das er nun zusammen mit einem guten halben Dutzend Mitstreitern voranbringen möchte.

„Es wird vielleicht ein bisschen anders als ein herkömmlicher Tante-Emma-Laden“, erklärt Dunzinger. Eines wolle man auf keinen Fall: den bestehenden Geschäften im historischen Zentrum Konkurrenz machen. Vielmehr wolle man einen Beitrag leisten, die Altstadt zu beleben. Besonders im Auge hat Dunzinger dabei auch die ältere Generation: „Es soll vielleicht auch eine kleine Begegnungsstätte werden.“

Die Leerstände in der Wemdinger Altstadt werden analysiert

Konkrete Pläne gebe es noch nicht, betont der Initiator, der zusammen mit Hans-Ludwig Held, Wirtschaftsreferent im Stadtrat, agiert. Bislang sei man auf keinen Standort festgelegt. Es würden alle Leerstände in der Altstadt dahingehend analysiert, ob sie geeignet sein könnten. Eine Voraussetzung sei, dass der Laden ebenerdig und damit barrierefrei zu erreichen ist. Bezüglich der Warenpalette seien erste Ansätze, schwerpunktmäßig Produkte in Bio-Qualität und ohne Verpackung anzubieten.

Bei der möglichen Organisationsform des „Altstadtladens“ setze man auf eine gemeinschaftliche Lösung. Infrage käme eine Unternehmergesellschaft (UG) oder eine Genossenschaft. Bei beiden Varianten könnten Bürger Anteile zeichnen. Die Ideen und möglichen Konzepte sollen am heutigen Freitag, 18. September, bei einer Besprechung allen Interessierten präsentiert werden. Beginn ist um 19 Uhr im historischen Rathaus (2. Stock). Man freue sich auf Mitstreiter, die sich aktiv einbringen wollen, den Laden zu gründen.

Ein achtköpfiger Arbeitskreis treibt den „Altstadtladen“ in Wemding voran

Momentan treibt nach Auskunft von Dunzinger ein achtköpfiger Arbeitskreis das Projekt voran. Einige der Beteiligten habe er angesprochen, andere seien auf ihn zugekommen. „Die Resonanz aus dem Umfeld ist bislang sehr positiv“, berichtet der Wemdinger, der sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten viel mit Dorfladen-Konzepten beschäftigt hat. Bei der Veranstaltung wolle man sehen, wie das Ganze in Wemding angenommen werde „und wie es unterstützt wird“.

Bürgermeister Martin Drexler unterstützt das Engagement des Arbeitskreises: „Wir sind für jegliche Belebung der Altstadt.“ Es gelte, das Produktangebot zu ergänzen. Was am Ende herauskomme, müsse sich zeigen: „Es ist ein offener Prozess.“

Ein erster Versuch für einen Laden in der Altstadt in Wemding scheiterte vor einigen Jahren

Vor einigen Jahren gab es in Wemding schon einmal den Versuch, einen genossenschaftlichen Laden im historischen Zentrum zu etablieren. In diesem Zusammenhang befasste sich auch eine Beratungsfirma mit dem Thema. Drexler zufolge war der Tenor damals, dieses Vorhaben wäre nur schwer umzusetzen. Schließlich gebe es in Wemding insgesamt fünf Supermärkte, zwei davon (Edeka und Netto) in unmittelbarer Nähe der Altstadt. In dieser sind nach wie vor Bäcker und Metzger angesiedelt.

