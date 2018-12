vor 60 Min.

Initiative zur Rettung der Bienen

Im Landkreis formiert sich ein Bündnis

Im Landkreis Donau-Ries formiert sich ein überparteiliches Aktionsbündnis für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Interessierte Gruppen, Parteien und auch Einzelpersonen könnten sich beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das erste Treffen des Bündnisses findet am Mittwoch, 12. Dezember, um 19.30 Uhr im Hotel Deutschmeister in Donauwörth statt.

Ziel des Volksbegehrens ist es, „in Bayern das wirksamste Naturschutzgesetz Deutschlands zu erreichen“. Ein Biotopnetzverbund soll die „Verinselung“ von einzelnen geschützten Gebieten beenden, und das Ausbringen von Pestiziden soll eingedämmt werden, um nicht nur den Bienen, Schmetterlingen und Vögeln, sondern dem gesamten Artenreichtum bessere Überlebenschancen zu verschaffen.

An den Gewässern sollen Uferrandstreifen verpflichtend geschützt werden, und in der landwirtschaftlichen Ausbildung sollen die Gründe des dramatischen Artenschwunds zum Lehrinhalt gemacht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch für den Ausbau der biologischen Landwirtschaft soll es gesetzlich festgelegt Ziele geben.

Großen Wert legen die Initiatoren darauf, „dass es sich nicht um eine Initiative gegen die Landwirtschaft handelt“. Die bäuerlich arbeitenden Familienbetriebe seien vielmehr die Leidtragenden einer verfehlten Agrarpolitik, die sie in ein System des „Wachsens oder Weichens“ dränge und zu einem gigantischen Höfesterben geführt habe.

Johannes Thum, Kreisvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei, merkt dazu an: Das ursprünglich von der bayerischen ÖDP initiierte Volksbegehren werde inzwischen bayernweit von einem breiten Bündnis unterstützt. Rund 100 Organisationen unterstützen das Volksbegehren, darunter verschiedene Imkerverbände, die großen Naturschutzverbände, wie der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und auch einige Parteien wie die Grünen, die SPD und auch die Linke.

Vom 31. Januar bis zum 13. Februar 2019 können die Bürger in den Rathäusern unter Vorlage des Personalausweises für das Volksbegehren unterschreiben. Bis dahin will der Aktionskreis plakatieren, Flugblätter verteilen und mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen. Das Volksbegehren ist nur erfolgreich, wenn während dieser 14 Tage zehn Prozent der Wahlberechtigten (etwa eine Million Stimmberechtigte) unterschreiben. Erst dann kommt es – so informiert die Initiative – im Sommer 2019 zum Volksentscheid. (pm)

Themen Folgen