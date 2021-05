Innenstadt

25.05.2021

Tanzhaus in Donauwörth: Das Bürgerbegehren nimmt erste Hürde

Die nötigen Unterschriften für den Erhalt des Tanzhauses sind gesammelt und wurden offiziell an Oberbürgermeister Sorré übergeben. So geht es jetzt in Donauwörth weiter.

Von Barbara Wild

Vor zwei Monaten hat der Donauwörther Stadtrat - für viele überraschend - den Abriss und Neubau des Tanzhauses beschlossen. Jetzt hatten die Initiatoren für das Bürgerbegehren die notwendigen Unterschriften gesammelt und am Dienstag offiziell an Oberbürgermeister Jürgen Sorré übergeben.

