14:02 Uhr

Insekt im Auto die Ursache für einen Verkehrsunfall?

20-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto. Dieses prallt daraufhin gegen einen Baum.

Zwischen Ehingen und Nordendorf hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Dabei war ein 20-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße A 23 von Ehingen in Richtung Nordendorf unterwegs. Durch ein geöffnetes Fenster, so seine Angabe, flog ein Insekt. Als er dieses wegschlagen wollte, verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, so die Beamten. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11000 Euro.

