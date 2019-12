vor 12 Min.

Insgesamt 370 Jahre für den Landkreis im Dienst

Landrat Stefan Rößle würdigt treue Mitarbeiter

Sie sind seit 25 und teilweise schon seit 40 Jahren für den Landkreis Donau-Ries tätig und bringen es zusammen auf 370 Dienstjahre. Nun hat Landrat Stefan Rößle 13 Arbeitsjubilare geehrt – und zwar mit folgenden Worten: „Sie beweisen bereits seit Jahrzehnten, dass Sie zum Wohle unseres Landkreises täglich anpacken.“

Der Leitspruch „Wertschöpfung durch Wertschätzung“ gewinne in Zeiten des Fachkräftemangels immer mehr an Bedeutung. Rößle betonte, das langjährige Engagement bei einem Dienstherren, das heute eine Seltenheit darstelle, zeige die Wertschätzung, welche die Mitarbeiter am Landratsamt erfahren.

Für 40 Jahre gratulierte der Landrat Petra Rainer, Friedrich Breitling und Hans Weidel.

Für 25 Jahre im Dienst des Kreises wurden folgende Personen gewürdigt: Susanne Baur, Hans-Jürgen Gottwald, Robert Ferber, Bernhard Koch, Andreas Schultheiß, Petra Malek, Martin Kollmann, Birgit Mährle, Thomas Berger und Handan Bayhan. (pm)

Themen folgen