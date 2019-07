vor 44 Min.

Intensive Vorbereitung zahlt sich aus

Zwei Gruppen in Kaisheim bestehen die Leistungsprüfung

Die intensive Vorbereitung von zwölf Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Kaisheim auf die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ durch Kommandant Roland Schmid und seinem Stellvertreter Harald Häckel hat sich ausgezahlt. Dies zeigte sich bei der Prüfung.

Anders als in den Vorjahren wurde dieses Jahr die Variante I einstudiert. Da erfreulich viele Jugendliche an der Leistungsprüfung teilnahmen, standen für Variante III zu wenige Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Besondere Herausforderung an Variante I ist die knappe Zeitvorgabe. Zu Beginn galt es, eine Wasserversorgung von einem Unterflurhydranten aus aufzubauen, um im Anschluss dann die drei „Brandherde“ abzulöschen.

Die beiden Gruppen konnten dem Schiedsrichtergespann, bestehend aus den Kreisbrandmeistern Martin Auernhammer (Rögling), Alexander Bock (Leitheim) und Reiner Häfele (Harburg) ihren sehr guten Ausbildungsstand demonstrieren. Bis auf einige wenige Kleinigkeiten absolvierten beide Gruppen die Aufgaben problemlos. Bei der Übergabe der Abzeichen beglückwünschte Bürgermeister Martin Scharr die Teilnehmer zum Bestehen der Prüfung. Zusammen mit Kreisbrandmeister Bock überreichte er die Leistungsabzeichen:

Stufe I (Bronze): Emelie Bittmann, Johannes Fankhaenel, Getoar Gjemaflaj, Noah Maus, Johanna Mieling, Laurin Schmid, Ben Selent, Tobias Olszweski; Stufe II (Silber): Anne Bittmann, Simon Mieling, Nico Wagenhofer; Stufe III (Gold): Anna Ferber, Philipp Häckel; Stufe V (Gold-Grün): Sven Nitsche; Stufe VI (Gold-Rot): Marco Harbich und Michael Kammerhofer (dz)

