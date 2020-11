vor 5 Min.

Internationales Gesicht für Infostelle

In der neuen Infostelle in Deiningen sind (von links) Landrat Stefan Rößle, Wilhelm Rehklau (Bürgermeister Deiningen) und Heike Burkhardt (Geschäftsführerin Geopark Ries).

Geopark-Ries Infostelle am Rathausplatz in Deiningen strahlt in neuem Glanz

Genau zehn Jahre nach ihrer Eröffnung am 10. Oktober 2010 hat die Geopark Ries-Infostelle in Deiningen ein neues, jetzt internationales Gesicht bekommen. Ganz nach dem Vorbild der im Sommer eröffneten Geopark Infostelle in Harburg ist nun auch Deiningens Geopark Infostelle bestens auf Besucher aus aller Welt vorbereitet.

Die Infostelle am Deininger Rathausplatz sei nun durchgehend zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache, angelegt und sei mit einem neuen, freundlichen und übersichtlichen Gesicht versehen worden, so eine Mitteilung.

Landrat Stefan Rößle, Vereinsvorsitzender des Geopark Ries, gratulierte Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau zur Neueröffnung – pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Infostelle.

Bürgermeister Rehklau freute sich über die Weiterentwicklung im Herzen des Rieskraters und bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Team des Geoparks Ries. (pm)

