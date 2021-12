Interview

vor 16 Min.

"Es wird Monate dauern, bis wir die vierte Welle abgearbeitet haben"

Landrat Stefan Rößle sieht die Krankenhäuse im Landkreis Donau-Ries derzeit "an der Grenze".

Plus Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle: Wie massiv die Pandemie erneut sein Amt bestimmt, wie es derzeit im Gesundheitsamt läuft und was seine größte Sorge ist.

Von Barbara Wild

Herr Rößle, es gab im Gesundheitsamt Probleme, die gemeldeten Corona-Fälle tagesaktuell zu erfassen und ans RKI zu melden. Derzeit sind wir bei einer Inzidenz von 650. Zeigt diese Zahl nun das reale Infektionsgeschehen im Landkreis Donau-Ries?



Landrat Stefan Rößle : Es ist richtig, dass es Probleme gab, weil die Mitarbeiter nicht ausreichend zur Verfügung standen und die Fälle sehr schnell, sehr stark angestiegen sind. Wir waren etwas in Verzug, aber die Werte sind nachträglich aufgenommen und eingetragen. Es gilt das, was das RKI veröffentlicht: Der Höhepunkt war am 18. November mit einer Inzidenz von knapp 952. Wenn Sie sich erinnern, dass wir mal Diskussionen um Grenzwerte von 35 und 50 hatten sehen Sie, dass wir jetzt ganz andere Infektionszahlen bewältigen müssen. Wie es aussieht, pendelt sich der Landkreis jetzt bei einer Inzidenz von 600 bis 700 ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen