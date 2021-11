Nach Corona-Ausbruch in Mertingen: Heimleitung fordert Impfpflicht

Plus Im AWO-Heim in Mertingen starben vier mit Corona infizierte Personen. Claudia Zieschank, Referentin für Altenpflege und Heimleiterin, über die Lage vor Ort.

Im Oktober gab es im Mertinger AWO-Seniorenheim einen größeren Corona-Ausbruch. Vier infizierte Heimbewohner starben. Wie würden Sie die aktuelle Lage im Seniorenheim beschreiben?



Claudia Zieschank: Nachdem der Ausbruch nun offiziell auch beendet werden konnte, stabilisiert sich die Lage allmählich. Es sind zum Teil noch Mitarbeiter nicht einsatzfähig, da zum Teil die Nebenwirkungen der Corona-Infektion noch nicht abgeklungen sind. Ein anderer Teil der Belegschaft benötigt nun einfach Zeit, sich von dem Ausbruch zu erholen. Ein geringer Teil der betroffenen Bewohner hat noch leichte Nebenwirkungen, die sich meist in Müdigkeit äußern.