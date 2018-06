08:33 Uhr

Inventar aus Schloss kommt unter den Hammer

Alte Möbel in Hülle und Fülle sind zu ersteigern. 123 Ausstellungsstücke sind im Stadel zu sehen. Die örtliche Feuerwehr hat dabei geholfen, das Inventar aus dem Schloss in Donaumünster auszuräumen.

Exponate aus dem Schloss Donaumünster werden versteigert. Tapfheims Bürgermeister Karl Malz fungiert als Auktionator.

Von Helmut Bissinger

In die alten Gemäuer ist neues Leben eingezogen. Dem Schloss in Donaumünster haucht ein neuer Besitzer neues Leben ein. Das Inventar hat die Bernus-Stiftung als dessen Besitzer der Gemeinde überlassen. Tapfheims Bürgermeister Karl Malz gehörte mit Freiwilligen aus der Feuerwehr zu dem Trupp, die das Ausräumen bewältigten. Nicht so sehr zur Freude des Schlossherren, „doch das befand sich alles im Besitz der Gemeinde“, sagt Malz.

Einige Möbelstücke habe man dem Besitzer erschlossen, die anderen wurden verladen: Zwei landwirtschaftliche Anhänger belud die Räummannschaft, schluckte dabei viel Staub und sammelte alles in einer alten Scheune. Dort werden die Stücke nun am kommenden Samstag dargeboten. Jedes Exponat erhält eine Auktionsnummer. Die Exponate können von acht bis zehn Uhr in der Dorfstraße 7 im Ortsteil Erlingshofen besichtigt werden. Wer interessiert ist, kann sich registrieren lassen, um dann mit einer Nummer ab 10.30 Uhr an einer Versteigerung im Tapfheimer Rathaus teilzunehmen.

Nur registrierte Personen werden Zutritt zum großen Sitzungssaal erhalten. Dort wird Bürgermeister Malz in die auch für ihn ungewohnte Rolle als Auktionator schlüpfen. „Wir sind alle sehr gespannt“, sagt Malz. Von fünf bis 5000 Euro werden die Exponate ausgelobt werden.

Zur Versteigerung des Originalmobiliars aus dem Schloss in Donaumünster hat die Gemeinde landesweit eingeladen. Das schmucke Gebäude, als Amtshaus für den Abt des Klosters Heilig Kreuz in den Jahren 1720 bis 1730 im barocken Stil errichtet, wurde 1921 von dem Dichter und Alchimist Baron Alexander von Bernus gekauft, der es bis zu seinem Tod 1965 mit seiner Familie bewohnte.

Als seine Frau Isa 2001 verstarb, stand das Anwesen leer, ehe es im vergangenen Jahr die Gemeinde Tapfheim erwarb. Ein Teil des Mobiliars kommt nun im Rahmen einer öffentlichen Auktion unter den Hammer.

Das Spektrum der 123 zum Aufruf kommenden Objekte ist breit gefächert. Neben einer Fülle an Gebrauchsmöbeln verschiedenster Stilepochen wie der bäuerlichen Bettstatt samt Nachtkästchen, einem feinen Biedermeiersofa oder barocken Polstersesseln sind auch Kuriositäten wie Dantes Büste oder der Reisekoffer der Baronin im Repertoire.

Eine ganze Armee an Stühlen wartet ebenso auf einen neuen Besitzer wie Schränke, Kommoden oder Betten. Accessoires wie historische Vorhangbeschläge, Bilderrahmen oder Lampen runden das interessante Angebot ab.

Alle Objekte sind als „Original aus dem Schloss Donaumünster“ gelabelt und nach einem im Internet einsehbaren Möbelkatalog nummeriert. Die neuen Besitzer werden Echtheitszertifikate erhalten.

„Alle Exponate sind in dem Zustand, wie sie aufgefunden wurden, und sind lediglich grob gereinigt“, erklärt der Bürgermeister, „aber mit Kunstsinn und handwerklichem Geschick lassen sich daraus wahre Schmuckstücke zaubern, die in der Lage sind, „jedem Zuhause Eleganz und höfisches Flair“ zu verleihen.

Der Erlös aus der Versteigerung in Donaumünster soll für die Restaurierung der wertvollen Möbel aus dem Schloss verwendet werden, die die Gemeinde Tapfheim weiterhin behält. Ziel soll die Einrichtung eines Alexander-von-Bernus-Zimmers sein.

