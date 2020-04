vor 3 Min.

Investieren anstatt bremsen

Gemeinde Wolferstadt nimmt trotz der Corona-Krise viel Geld in die Hand

Von Daniel Weigl

Trotz der Ungewissheit in der Corona-Krise will die Gemeinde Wolferstadt weiter ihre Hausaufgaben erledigen – und investiert in die Zukunft. „Wir wollen die Wirtschaft ankurbeln, anstatt zu bremsen“, erklärt Bürgermeister Philipp Schlapak zum Haushalt für 2020. Der Wolferstädter Gemeinderat hat diesen einstimmig genehmigt.

Die Investitionsquote liegt laut Schlapak im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren „überdurchschnittlich hoch“. Insgesamt wollen die Wolferstädter rund 1,1 Millionen Euro für verschiedene Projekte investieren. Die größte Summe wird dabei die Sanierung von Straßen und die Erneuerung von Abwasserkanälen – beispielsweise in der Döckinger Straße – verschlucken. Dazu zählt auch eine Zahlung für die Kläranlage in Hagau. Der Bau war im vorigen Jahr mit insgesamt 940000 Euro das größte Projekt im Etat 2019. „Zwar ist die Maßnahme baulich abgeschlossen, aber finanziell noch nicht“, erklärt Schlapak. So sei hier noch eine Restsumme von 140000 Euro fällig.

Ähnlich sieht es beim abgeschlossenen Breitbandausbau aus. Hier fehlt noch die Schlussrechnung mit 90000 Euro.

Im Zuge des großen Gesamtkonzepts „Schule“ will die Gemeinde heuer das Projekt Turnhalle inklusive Außenanlagen abschließen. So investiert die Kommune rund 60000 Euro in eine Laufbahn auf dem Sportgelände. Außerdem wird noch in diesem Jahr für 100000 Euro ein neuer Gemeindeschlepper angeschafft. Der alte ist in die Jahre gekommen.

Um die Investitionen zu finanzieren, greift die Gemeinde auch auf circa 600000 Euro aus den gesammelten Rücklagen zurück. Bürgermeister Schlapak versichert aber: „Wolferstadt ist weiterhin schuldenfrei und auch in den nächsten Jahren ist keine Verschuldung notwendig.“ Außerdem stehen den entnommenen Rücklagen zu erwartende Förderungen in Höhe von 400000 Euro gegenüber.

Aufgrund der Corona-Krise rechnet die Gemeinde in diesem und vielleicht auch nächstem Jahr mit geringeren Steuereinnahmen. Zwar trifft es Wolferstadt bei der Gewerbesteuer weitaus weniger schlimm als andere Kommunen, dennoch plante man vorsorglich im Verwaltungshaushalt fünf Prozent weniger Einnahmen aus Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer ein.

Gleich um 20000 Euro auf insgesamt 486000 Euro gestiegen ist die Umlage, welche die Wolferstädter an den Kreis überweisen müssen. Dies kann aber mit rund 20000 Euro Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden.

Da die Wolferstädter hohe laufende Kosten bei der Gebäude- und Straßeninstandsetzung zu tragen haben, können 2020 nur rund 50000 Euro Überschuss an den Vermögenshaushalt abgeführt werden.

