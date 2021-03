13.03.2021

Inzidenz bei 35: Die Folgen für den Landkreis

Ab Montag gelten andere Kontaktregeln

Am Freitag hat der Landkreis Donau-Ries die Inzidenz von 35 am zweiten Tag in Folge überschritten und man muss kein Hellseher sein, dass dies auch morgen der Fall sein wird. Deshalb greift nun die erste Notbremse – mit Auswirkungen auf private Treffen.

Eine vom Ministerrat der Bayerischen Staatsregierung vorgesehene Notbremse tritt dann in Kraft, wenn ein bestimmter Inzidenzwert über einen bestimmten Zeitraum überschritten ist. Bei privaten Kontakten ist die Grenze der Inzidenzwert von 35 und der Zeitraum drei Tage.

Wenn also der Inzidenzwert in einer Region den Inzidenzwert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet, werden die privaten Kontakte wieder beschränkt. Seit Montag galt ja, dass sich drei Haushalte mit maximal zehn Personen treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre waren davon ausgenommen. Nun wird ab Montag gelten, dass sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen dürfen. Auch hier sind die Kinder ausgenommen. Diese Regelung für private Kontakte gilt dann, bis die Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 100 übersteigt. Dann wird noch weiter beschränkt, nämlich auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person. Kinder bis 14 Jahre werden aber auch hier nicht mitgezählt. Es ist also beispielsweise möglich, mit seinem Kind die Großeltern zu besuchen. (fene)

