12.03.2021

Inzidenz unter 100: Gymnasium Donauwörth steht vor Neustart

Wechselunterricht, Abstand und strenge Maßnahmen zum Infektionsschutz gelten in den Klassen, die zwischenzeitlich wieder in ihren Klassenzimmern unterrichtet werden dürfen.

Viele Schüler kehren am Montag in den Unterricht zurück. Der Schulleiter des Donauwörther Gymnasiums nimmt Stellung zu Regeln und Sicherheitsmaßnahmen.

Von Christof Paulus

Trotz steigender Inzidenzwerte im Landkreis Donau-Ries ist davon auszugehen, dass in der kommenden Woche alle Klassen in der Unterricht in der Schule zurückkehren. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis 39,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit liegt der Inzidenzwert weiterhin deutlich unter der Grenze, die für Öffnungen in den weiterführenden Schulen entscheidend sind.

Denn: Anders als in der DZ am Freitag berichtet, gilt nach Angaben des Kultusministeriums für die Klassenstufen 5 bis 12 Unterricht in der Schule dann, wenn der Wert für einen Landkreis niedriger als 100 ist. Solange dieser nicht überschritten wird, findet nach Angaben des Kultusministeriums Wechselunterricht statt, bei dem jeweils ein Teil der Schüler in der Klasse ist. Die in einem Bericht in der Freitagsausgabe angeführte Regelung, wonach bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz Unterricht in vollen Klassen vorgesehen ist, gilt ausschließlich in Grundschulen und den Grundschulstufen der Förderschulen.

Corona-Tests für Schüler in Donauwörth "sehr empfehlenswert"

In Donauwörth heißt das konkret: Wie das Gymnasium in einem Elternbrief ankündigt, der unserer Redaktion vorliegt, startet am 15. März der Wechselunterricht. Teil der Vorbereitung sind Reihentests für Lehrer, die die Schule nach Angaben von Direktor Karl Auinger für die rund 100 Lehrer organisiert hat. Für Schüler hält Auinger freiwillige Tests für „sehr empfehlenswert“, auch wenn diese keine Voraussetzung für den Schulbesuch sind. Die Teststrategie für die Schüler soll nach seiner Empfehlung „dezentral“ ablaufen, er rät zu Tests bei Hausärzten, im Testzentrum oder Apotheken. Das Gymnasium sei bei dem Versuch, eine einheitliche Teststrategie zu entwerfen, auf diverse Schwierigkeiten gestoßen.

Ein Angebot des Gesundheitsamtes etwa, an verschiedenen Tagen ein Zeitfenster von einer Stunde im Testzentrum in Möttingen freizuhalten, könnte nur einen Teil der Schüler abdecken. In diesem Zeitraum sei es lediglich möglich, etwa 25 bis 30 der über 1000 Schüler zu testen.

Verstärkerbusse und Masken als Maßnahmen zum Schutz in der Schule

Zudem sollen weitere Maßnahmen greifen, um das Infektionsrisiko zu verringern. Bei Bedarf sollen Verstärkerbusse eingesetzt werden, wie Auinger mitteilt, sodass weniger Schüler im gleichen Bus mitfahren müssen. Die Schule hat einen Hygieneplan ausgearbeitet, den Schülern empfiehlt sie dringend, eng anliegende OP-Masken zu tragen, Eltern können zudem schriftlich beantragen, die Kinder vom Präsenzunterricht zu befreien, wenn nach ihrer Ansicht eine „erhöhte Gefährdungslage“ vorliegt.

Die zwei Wochen bis zu den Osterferien sind an der Schule zudem eine Zeit des „Wiederankommens“. Mit Ausnahme der 12. Klasse sollen bis dann keine angekündigten schriftlichen Prüfungen stattfinden. Bis Klasse 10 ist zudem denkbar, bis zum Schuljahresende nur noch eine Schulaufgabe zu schreiben.

