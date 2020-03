10:30 Uhr

Isidor Auernhammer will keine leeren Versprechungen machen

Plus Isidor Auernhammer ist einziger Kandidat für den Posten des neuen Röglinger Bürgermeisters.

„Ich will in Ruhe weiterarbeiten, den Streit hinter uns lassen und sachlich an den vorhandenen Problemen arbeiten“, sagt Isidor Auernhammer, der einzige Kandidat für den Posten des Röglinger Bürgermeisters. Er tritt für die Wählergemeinschaft Bürgergemeinschaft/Arbeitereinigkeit an. Große Versprechen will er nicht machen, denn aktuell hat er keinen Einblick in den Haushalt der Gemeinde. Konkrete Zahlen bekommt er erst nach der Wahl zu sehen. „Ein Monument will ich mir jedenfalls nicht errichten“, stellt er klar.

Rögling liegt Auernhammer am Herzen Schon seit Mitte des vergangenen Jahres war er immer wieder von Mitbürgern gefragt worden, ob er kandidieren möchte. Die Sorge, niemand würde das Amt übernehmen wollen, war in Rögling groß. „Die Vorstellung, dass es vielleicht wirklich keiner machen könnte, gefiel mir nicht“, erinnert sich Auernhammer. Schon allein der Eindruck, den das nach außen hinterließe, behagte ihm nicht. Weil er auch schon immer aktiv in der Gemeinde gewesen ist und ihm Rögling am Herzen liege, habe er sich nach langem Überlegen entschlossen, als Kandidat anzutreten. Dass sich sonst niemand aufstellen ließ, habe den Vorteil, dass er sich in Ruhe auf sein Amt vorbereiten könne. Das sei gerade deshalb wichtig, weil er noch zwei Jahre berufstätig sein werde, bevor er in Rente geht. Er könne sich nun darum kümmern, dass seine Schicht vereinfacht wird und er seine Arbeitszeit verkürzen kann. Außerdem kann er mit den Bürgern reden, ohne aufwendigen Wahlkampf betreiben zu müssen. Stattdessen kommen die Röglinger schon jetzt auf ihn zu und erklären ihm, was sie sich erhoffen und was verbessert werden soll. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Möglichkeit, neu anzufangen Isidor Auernhammer stellt klar: „Ich kann damit leben, wenn nicht jeder damit zufrieden sein wird.“ Er sieht auch dadurch, dass sich überraschend viele Kandidaten für den Gemeinderat gefunden haben, eine Möglichkeit, neu anzufangen. „Viele haben die Probleme gesehen und wollen aktiv werden.“ Auernhammer will die Schulden der Gemeinde reduzieren und gleichzeitig den Dorfladen und das Gemeinschaftshaus am Leben erhalten. Ihm wurde auch zugetragen, dass die Ausgaben des Orts für Kanal, Wasser und Personal überdurchschnittlich hoch seien, das wolle er prüfen lassen und gegebenenfalls reagieren. Wie kann Rögling grüner werden? Besonders wichtig ist ihm der Erhalt der Infrastruktur, denn zahlreiche Straßen der Gemeinde seien in schlechtem Zustand und müssten erneuert werden. „Ich stelle mir auch die Frage, inwieweit Rögling grüner werden kann“, sagt Isidor Auernhammer. Konkret denke er an Solaranlagen, da solche in Rögling bisher kaum vorzufinden sind. „Natürlich will ich keinen Solarpark bauen“, stellt er klar. Er könnte sich vorstellen, mit dem Gemeinderat noch einmal über ein Windrad nachzudenken. Er hofft zudem, dass es ihm gelingt, neue Bauplätze zu schaffen. Diese sind im Ort gerade Mangelware. (tan)

