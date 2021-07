14:34 Uhr

Ist so viel Regen noch normal? Wetterexperte aus Donauwörth klärt auf

Der Juli 2021 in Donauwörth – dieses Bild stammt vom vergangenen Wochenende und zeigt die nach den starken Regenfällen überschwemmten Wörnitzwiesen an der Westspange.

Plus So verregnet wie heuer war der Juli zuletzt doch nie. Oder etwa doch? Ein Experte gibt Aufschluss. Das aktuelle Wetter wirkt sich auch auf das Grundwasser aus.

Von Manuel Wenzel

Es sind unfassbare Bilder, die man in den vergangenen Tagen aus mehreren Teilen Deutschlands zu sehen bekam. Kleine Bäche verwandeln sich in reißende Ströme, die ganze Ortschaften fluten und alles mitschwemmen, was ihnen in den Weg kommt. Kaputte Autos, eingestürzte Häuser und – am allerschlimmsten – auch zahlreiche Todesfälle sind die Folge. Im Vergleich dazu kam die Region zuletzt natürlich mehr als glimpflich davon, auch wenn es hier ebenfalls wegen Hochwasser gesperrte Straßen und vollgelaufene Keller gab. Aber wie verregnet ist denn nun dieser Sommer, und vor allem der Juli bisher? Ein Experte klärt auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

