vor 18 Min.

JBU nominiert Hans Hafner als Bürgermeisterkandidat

Die Rainer Gruppierung Jungbürger/Unabhängige schickt den amtierenden parteilosen Dritten Bürgermeister Hans Hafner (Viert von rechts) in das Rennen um die Nachfolge von Gerhard Martin. 25 Mitglieder unterstützten dieses Vorhaben in der Nominierungsversammlung, beispielsweise (von links) Stadtrat Simon Briglmeir, Ludwig Straubinger senior, Emil Meitinger Stadtrat Wolfgang Janson, Dr. Christian Wiest, Monika Foag und Ludwig Straubinger junior.

Jungbürger/Unabhängige nominieren einstimmig den bisherigen Stadtrat als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Rain. Wo seine Schwerpunkte für die Weiterentwicklung der Stadt liegen.

Von Manfred Arloth

25 Personen haben sich bei der Nominierungsversammlung der Rainer Gruppierung Jungbürger/Unabhängige (JBU) im Gasthof Zum Boarn einstimmig dafür ausgesprochen, den bisherigen Stadtrat und Dritten Bürgermeister Hans Hafner als Bürgermeisterkandidat zu unterstützen. Versammlungsleiter Stadtrat Wolfgang Janson sagte: „Wir wollen bei der nächsten Wahl noch stärker werden und die Rainer Bürgerschaft davon überzeugen, dass Hans Hafner der zukünftige Bürgermeister dieser Stadt sein wird. Unsere Stärke liegt in der breiten Aufstellung von gestandenen Persönlichkeiten, die hinter Hans Hafner stehen.“

Hafner ist seit elf Jahren Stadtratsmitglied und in dieser Amtsperiode Dritter Bürgermeister. In dieser Zeit habe ihn Janson als engagierten Kollegen kennengelernt, der seine Anliegen sachlich und konsequent verfolge. Durch sein Engagement in den Rainer Vereinen habe er hohes Ansehen erworben. Jansons Schlusssatz: „Mit Hans Hafner haben wir einen Kandidaten, der verlässlich, kompetent, integer und ausgleichend ist. Für mich ist er die optimale Besetzung für den Ersten Bürgermeister dieser Stadt“

Seit Jahrzehnten intensiv in das Vereinsleben eingebunden

„Warum stehe ich hier vor euch?“, fragte Hafner, beantwortete aber in gleichem Atemzug seine Frage: „Einfach gesagt: Ich will bei den Kommunalwahlen im März 2020 den scheidenden Bürgermeister Gerhard Martin ablösen.“ Er ist gebürtiger Rainer, verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, lebt hier und ist Softwareentwickler im größten Unternehmen der Stadt. Teamfähigkeit, zielorientiertes Handeln und damit agiles und klassisches Projektmanagement sei ihm vertraut. Im Vereinsleben sei er seit Jahrzehnten intensiv eingebunden.

Die Stadtentwicklung „vernünftig und weitsichtig“ weiterführen

Neben sozialen, kulturellen und kirchlichen Themen seien die passenden Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft weiter zu verfolgen und zu betreiben, sagte er. Das Markenzeichen der vergangenen Jahrzehnte war, den sozialen Gedanken umzusetzen. „Unser Engagement machte es durch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt möglich, dass Spenden in beachtlicher Größe übergeben werden konnten.“

Die Entwicklung der Stadt Rain in den vergangenen fünf Jahren sei sehr erfolgreich gewesen und müsse „vernünftig und weitsichtig weitergeführt werden“, erklärte der Bürgermeisterkandidat. Ein erfolgreiches Gewerbe sei eine sehr wichtige Säule, damit es in Rain und Umgebung erfolgreich weitergehen kann. Mittel- und Realschule würden gerade neu gebaut, die Grundschule werde wohl ab 2020 erneuert.

Das Hallenbad sei ein sehr wichtiges Angebot in der Stadt, damit Kinder das Schwimmen erlernen können. Auch die Kindergartenplätze und die Feuerwehr – Neuburger Straße oder Modernisierung am alten Standort – seien wichtige Themen, ferner die Stadtentwicklung und die Dorferneuerung, damit verbunden die Stärkung der Stadtteile. Es müsse weiter intensiv daran gearbeitet werden, dass in Rain ein bunt gemischtes Programm der vielfältigen Kultur stattfinde. Er werde sich auch für die Stärkung der Innenstadt einsetzen, Leerstand könne nicht das Ziel sein.

Hafner will die Bürger bei Entscheidungen mitnehmen

Hafner schloss mit den Worten: „Es ist mir ein Anliegen, alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Rain bei Entscheidungen mitzunehmen und unsere Stadt Rain am Lech als ein starkes Zentrum in unserer Region weiterzuentwickeln. Hierfür werbe ich und stehe ich. Wir sind die sympathische Mitte. Eines werde ich nicht tun: Ein Wettbieten an Versprechungen machen.“

Mehr zum Thema: Bürgermeister: Daniel König tritt für SPD an , Karl Rehm kandidiert fürs Bürgermeisteramt in Rain , Hans Hafner will Bürgermeister werden

Themen folgen