31.05.2019

JU fordert mehr Umweltschutz in Wemding

Mitglieder kümmern sich um Bienen und haben Vorschläge

Der Ortsverband der Jungen Union (JU) Wemding möchte auch etwas gegen das Artensterben tun. Unter dem Motto „Bee4JU“ befasst er sich mit dem Thema. Dazu wurden als Leihgabe auf mehrere Jahre vier Bienenvölker übernommen. „Der Umgang mit den Bienen und deren Produkten gibt uns einen Einblick in das komplexe Ökosystem“, so der stellvertretende Ortsvorsitzende Simon Strohofer. Die Mitglieder beteiligen sich an der Imkerei beginnend von der routinemäßigen Völkerkontrolle, Ablegerbildung, der Honigernte und -verarbeitung bis hin zur Behandlung gegen die Varroa-Milbe.

Weil die Honigbiene und deren wilde Verwandte einen vielfältigen Lebensraum brauchen, setzt sich der Ortsverband das Ziel, aktiv an der Umweltpolitik in Wemding mitzuwirken und die Biodiversität der Stadtflächen zu steigern. Eine Möglichkeit wäre laut Pressemitteilung, an eher extensiv genutzten Flächen lediglich zweimal jährlich zu mähen, da sich so über die Zeit automatisch eine vielfältige Wiese einstelle. Durch die Abholzung ausgewachsener Stadtbäume wie Ahorn oder Linde verschwinde eine Nahrungsquelle der Biene, die durch die Pflanzung junger Bäume nicht kompensiert werden könne. Bei der Nachpflanzung sollte der JU zufolge zukünftig weiter auf Baumarten gesetzt werden, welche gleichzeitig einen guten Lebensraum für Insekten darstellen. Jeder Bürger könne seinen persönlichen Beitrag dazu leisten, betont die JU. Die viel zitierten „Schottergärten“, das Pflanzen von monotonen Hecken wie Tuja oder Lorbeer oder der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln fördere das Artensterben. (pm)

