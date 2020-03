vor 49 Min.

Je drei Sitze für jede Gruppierung

Gleich verteilt sind die Sitze im künftigen Tagmersheimer Gemeinderat, der zu seinen Sitzungen in der Gemeindekanzlei im alten Pfarrhaus zusammenkommt.

Viele neue Gesichter im Gemeinderat

Die Wähler in der Gemeinde Tagmersheim haben ihre Stimmen bei der Gemeinderatswahl auf die vier örtlichen Gruppierungen fast gleichmäßig verteilt. Dadurch stellen CSU, Freie Wählergemeinschaft (FWG) Tagmersheim, Bürgervereinigung Blossenau ( BVB) und Tagmersheimer Liste (TL) in dem neuen Gremium jeweils drei Mitglieder. Die Mehrheit am Ratstisch wird aus neuen Gesichtern bestehen.

Die FWG verlor ein Mandat, die Tagmersheimer Liste gewann eines hinzu.

Folgende Bewerber haben es in den neuen Gemeinderat geschafft:

lCSU Josef Scheidhammer (neu), Isabel Beyer von Jutrzenka-Morgenstern (neu) und Marco Hammel (neu).

lPWG Walter Köpf, Carolin Mittel und Arno Kraus junior.

lBVB Johann Dunz junior, Lothar Behringer (neu) und Tatjana Weber (neu).

lTL Werner Köpf, Robert Bartsch (neu) und Martin Hofmann (neu).

Die meisten Stimmen vereinte Walter Köpf auf sich. Scheidhammer und Bartsch gehörten dem Gremium schon einmal an, legten zwischenzeitlich aber sozusagen eine „Pause“ ein. Die künftige Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer (CSU) stand auch auf der Liste. Von dieser rückt Marco Hammel nach. Als einziges amtierendes Ratsmitglied hat Peter Hirschbeck (CSU) den Sprung ins neue Gemeindeparlament nicht geschafft.

Da Petra Riedelsheimer die einzige Bürgermeisterkandidatin war, konnten die Wähler auch einen anderen Namen auf den Wahlzettel schreiben. Davon machten 131 Bürger aus Tagmersheim und Blossenau Gebrauch. Sie notierten nach Auskunft von Rathauschef Georg Schnell 35 verschiedene Namen, wobei Josef Margraf junior mit 26 Stimmen am häufigsten genannt wurde. (wwi)

