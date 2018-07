vor 55 Min.

Jede Menge Mittelalter

In Monheim wird am Wochenende kräftig gefeiert. Spektakel in der ganzen Altstadt.

Seit Montag wird in Monheim kräftig gewerkelt. An vielen Ecken der Altstadt sind fleißige Helfer am Werk, bauen Buden und Unterstände. Das komplette Zentrum verwandelt sich in einen Festplatz, auf dem an vier Tagen bei Musik und Tanz gefeiert wird. Das Historische Stadtfest läuft vom Freitag, 20. Juli, bis Montag, 23. Juli. Das Programm lehnt sich an das Fest an, das 2015 mit großem Erfolg über die Bühne ging.

Start ist am Freitag um 16 Uhr. Um 17 Uhr erfolgt der offizielle Bieranstich, den die bayerische Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner und Bürgermeister Günther Pfefferer vornehmen. Damit beginnt ein zusammengerechnet über 30- stündiges Programm auf jeder der drei Bühnen. Eine steht am Marktplatz, eine im Kirchhof und eine am Klosterhof. „Jede Menge Mittelalter in der gesamten Innenstadt“, versprechen die Organisatoren. Dazu gehören namhafte Musikgruppen wie Trollfaust, Saitenweise und Metusa sowie über die Grenzen Bayerns hinaus bekannte Gaukler wie Fabio Esposito, zahlreiche Gauklerspiele und „das kleinste handbetriebene Riesenrad der Welt“.

Auf den Straßen und Plätzen sowie in Höfen und Gärten der Altstadt tummeln sich über 70 historisch gekleidete Gruppen und Vereine. Bauern, Knechte und Mägde, Handwerker, Musiker, Gaukler, Artisten, Marketenderinnen, Bürgersleut und Edle wollen die Besucher in vergangene Zeiten versetzen. Zudem bieten viele Handwerker Einblicke in traditionelle Arbeitsweisen. So kann beispielsweise dem Schuhmacher, Steinmetz, Papierschöpfer und Sarwürker über die Schulter geschaut werden. An 20 Ständen wird Essen und Trinken verkauft.

Am Samstagnachmittag können sich die Kinder ab 14 Uhr beim Kindernachmittag austoben: Mit Schatzkarte und Schatzbeutel ausgestattet können sie sich an jeder der 14 Spielestationen auf die Suche nach den Edelsteinen machen, aber erst wenn sie beim Papier schöpfen, Wolle kämmen, Kuh melken oder Holzfische angeln erfolgreich waren. Einen Höhepunkt des Festes stellt der große Festumzug dar, der sich am Sonntag, 22. Juli, ab 13.30 Uhr mit rund 900 Teilnehmern durch die Stadt bewegt – mit zahlreichen passend gewandeten Fußgruppen, Gauklern, Musikern, historischen Fuhrwerken, Pferden und Ochsen, Langholzwagen und anderen Gerätschaften.

Zum Festausklang am Montag, 23. Juli, erwartet die Besucher ein besonderes Flair beim historischen Viehmarkt: Ab 6 Uhr können mehr als 50 Pferde, Rinder, Ziegen, Schafe, Lämmer, Ferkel, Hühner und Enten bestaunt werden. (wwi/dz)

Die Programmbroschüre ist im Internet unter www.stadtfest-monheim.de abrufbar.

Themen Folgen