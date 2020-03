vor 17 Min.

Jerusalemer Friedensweg wird eröffnet

Der Landkreis steht im Zeichen der Pilger

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So steht der Landkreis Donau-Ries heuer im Zeichen der Pilger. Dazu gehören im Mai der ökumenische Kirchentag mit dem Motto „Ihr seid das Salz der Erde“ mit vielen Randveranstaltungen oder der Pilgerstaffellauf auf der Via Romea mit dem Motto „Pilger öffnen Horizonte“.

Donauwörth ist mit dem Übergang über die Donau schon immer eine zentrale Stelle für Pilger gewesen und wurde historisch 1214 das erste Mal erwähnt. Mit der Wiederbelebung der unterschiedlichen Pilgerwege erfährt nicht nur der bayerisch-schwäbische Jakobsweg eine Renaissance, sondern auch die Via Romea, die von Stade nach Rom führt. Ulrike Steger mit dem Team der Touristinfo in Donauwörth und zwei Klassen der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth haben 2018 einen Pilgerleitfaden zusammengestellt, der es dem Pilger ermöglicht, sich in der Stadt gut zu orientieren. Er dient als praktische Hilfe unter dem Titel „Donauwörth führt zusammen“.

Anlässlich des Kirchentages nun wird der Jerusalemer Friedensweg an der Friedensbrücke offiziell eröffnet und hinzugefügt. So ist das Pilgern ein Teil des Kirchentages mit vielen weiteren Angeboten wie Pilgersaisoneröffnung zu Ostern, Sternwallfahrten, Vortrag und Pilgertreffen. Der Pilgerstaffellauf im August bietet die Möglichkeit für Interessierte, sich auch praktisch etappenweise dem Ereignis anzuschließen. Am 19. August erreicht dieser Nördlingen und führt mit den Stationen Harburg, Donauwörth, Biberbach nach Augsburg mit einem Ruhetag, danach den Lech entlang nach Garmisch Partenkirchen Richtung Landesgrenze durch unser schönes bayerisch-schwäbische Gebiet.

Ob man es nun spirituelles Wandern oder Pilgern nennt, es ist eine nachhaltige, ökologische Art der Freizeitgestaltung. Mit dem besonderen Effekt, zur Ruhe zu kommen, der Hektik des Alltags zu entfliehen, die Natur in sich aufzunehmen und sich selbst zu begegnen. Da stellt sich die Frage: Pilgern alleine oder in Gemeinschaft? Pilgertreffen bieten hierzu die ideale Möglichkeit, Antworten zu finden und den Erfahrungsaustausch zwischen ambitionierten Pilgern und Anfängern zu nutzen. Welchen Weg soll man gehen? Welche Ausrüstung brauche ich und was nicht? Hier können viele Ungewissheiten aus dem Weg geräumt werden. „Eine gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg der Pilgerreise“, sagt Brigitte Tanneberger, Vorsitzende der Jakobus-pilgergemeinschaft Augsburg und Veranstalterin der Pilgertreffen. Info zu allen Pilgerveranstaltungen gibt es am 6. März um 19 Uhr in Kaisheim, (Hauptstraße 44, Hofwirt) und am 9. März, 19 Uhr, in St. Jakob Augsburg (bei der Jakoberkirche 4). (dz)

Mehr dazu unter www.pilgern-schwaben.de, telefonisch bei Brigitte Tanneberger unter 09099/581 oder per E-Mail: info@pilgern-schwaben.de.

