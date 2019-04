vor 31 Min.

Jetzt geht’s in den Endspurt

Am Donnerstag starten die beiden Halbfinalrunden des ersten Band- und Musikerwettbewerbs. Der Sieger tritt dann als Vorgruppe im Juli auf

Am kommenden Donnerstag, 25. April startet der erste Band- und Musikerwettbewerb der Interessengemeinschaft Rainer Winkel. Das erste Halbfinale findet im Buchenheim (Raiffeisenstraße) in Holzheim statt. Das zweite Halbfinale wird dann tags darauf, am Freitag, 26. April im JuZe Thierhaupten am Volksfestplatz im Rahmen der Jam Session stattfinden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Jeweils drei Bands treten an. Und das sind Folgende:

In Holzheim sind die Lokalmatadore von „Lärmliebe“ (Punk, Hardcore), sowie „Panic Patronum“ (Rock) und „Delta Hum“ (Blues, Rock, Rock ’n’ Roll) am Start.

Am Freitag in Thierhaupten werden dann ebenfalls drei Bands mit „Katsche & Band“ (Singer-Songwriter, Deutsch-Rock/Pop), die Band „R.A.D.“ (Progressiv-Rock, Instrumental) und „2L8 4 ME & U“ (Singer-Songwriter) ins Rennen gehen.

Jede Band wird fünf Songs/Stücke zum Besten geben, wobei mindestens zwei aus der eigenen Feder stammen müssen. Mindestens ein Bandmitglied muss aus dem Rainer Winkel stammen. Die beiden Sieger werden von einer vierköpfigen Jury bewertet und bestimmt. Die beiden Sieger werden dann am 17. Mai im Finale in Thierhaupten gegeneinander antreten.

Und der Sieger des Bandwettbewerbs wird dann am Samstag, 27. Juli, als Vorband der Keller Steff Big Band auf dem 6. Rainer-Winkel-Festival auftreten. Der Veranstalter der IG Rainer Winkel will damit die Band- und Musikerszene im Rainer Winkel sichtbar machen und beleben. Die Jury wird sicher nicht außer Acht lassen – um zu beurteilen – wer es am besten versteht, sein Publikum zu begeistern. (dz)

Weitere Informationen gibt es unter www.rainer-winkel.de/bandwettbewerb. Anmeldung unter www.rainer-winkel.de/kulturkalender, Telefon 08276/589297.

