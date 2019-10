Jetzt schreiben die Brieffreundinnen auch per WhatsApp

Plus Mathilde Fackler aus Wemding und Rita Spahlinger pflegen seit 1963 eine Brieffreundschaft. Aus den Mädchen sind Großmütter geworden – die modern kommunizieren.

Vor einigen Tagen hatte Mathilde Fackler ganz besondere Besucher: Ihre Brieffreundin Rita Spahlinger aus Ingersheim (Landkreis Ludwigsburg) war gemeinsam mit Gatte Albrecht zu Gast bei ihr in Wemding. Zu erzählen hatten sich die zwei Frauen viel – denn sie verbindet seit mittlerweile 56 Jahren eine Brieffreundschaft, die sich durch einen Großteil ihrer beiden Leben zieht.

Begonnen hatte alles im Jahr 1963. Der Automobilzulieferer SWF (heute Valeo) aus Bietigheim (heute Bietigheim-Bissingen) bei Stuttgart eröffnete damals sein Werk in Wemding. Rita Spahlingers Vater half seinerzeit beim Werksaufbau. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung wurde ein Fußballspiel zwischen Wemdinger und Bietigheimer Kickern organisiert, wofür Vater und Tochter Spahlinger anreisten.

Adressen ausgetauscht

Dabei bezogen sie Quartier im Gasthof Zum Ochsen am Marktplatz, der damals Mathilde Facklers Familie gehörte. Die elfjährige Rita und die zwei Jahre ältere Mathilde – die damals noch Unflath hieß – waren sich schnell sympathisch und tauschten ihre Adressen aus. „Seitdem schreiben wir uns mindestens zu Weihnachten, aber auch zu Geburtstagen oder an Ostern“, berichtet Mathilde Fackler.

Nach ihrer ersten Begegnung dauerte es aber bis 1975, ehe Rita Spahlinger wieder persönlich nach Wemding kam, gemeinsam mit Ehemann Albrecht. Mathilde war inzwischen mit Georg Fackler verheiratet und die beiden jungen Frauen waren vor diesem Treffen laut den Erinnerungen von Rita Spahlinger „richtig aufgeregt, ob wir uns immer noch gut verstehen und ob sich auch die Männer mögen“. Die Nervosität war aber vergebens und spätestens seit diesem Wiedersehen sind die beiden treue Freundinnen, die sich auch regelmäßig in Wemding oder in Ingersheim nördlich von Stuttgart besuchen.

Viele Erlebnisse geteilt

Nun war das Ehepaar Spahlinger für drei Tage in der Wallfahrtsstadt zu Gast und laut Aussage von Mathilde Fackler „wie immer begeistert, von der Landschaft, von der Gastronomie, von den Einkaufsmöglichkeiten“. Ingersheim habe zwar eine ähnliche Einwohnerzahl wie Wemding, aber wesentlich weniger Freizeit- und Versorgungsangebote. Auch die typischen Sehenswürdigkeiten wurden gemeinsam besichtigt sowie das neue Angebot des Waldbadens ausgiebig genutzt.

Über die Jahre haben die beiden Freundinnen viele Erlebnisse geteilt, erinnert sich Mathilde Fackler: „Vom Hausbau, der Geburt der Kinder bis inzwischen hin zu den Enkeln haben wir alles gemeinsam erlebt und uns erzählt.“ In einer Schachtel hat sie wie ihre Freundin Rita nicht nur viele Briefe, sondern auch Fotos und Ansichtskarten beider Familien aufbewahrt.

Gemeinsamer Urlaub

Für nächstes Jahr ist kein Gegenbesuch geplant, sondern ein gemeinsamer Kurzurlaub der Ehepaare. Und dass die treuen Brieffreundinnen – obwohl sie inzwischen Großmütter sind – immer noch mit der Zeit gehen, zeigt die Tatsache, dass sie nicht mehr nur über Briefe, sondern auch via Smartphone und den Kurznachrichtendienst WhatsApp kommunizieren. „So kann man sich auch mal ganz schnell und in Kürze austauschen“, freut sich Mathilde Fackler. Für das Erzählen persönlicher Dinge will sie aber auf das Briefeschreiben weiterhin nicht verzichten.