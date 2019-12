vor 19 Min.

Joe-Hieger-Konzert in Rain: Zauberhaft und wunderbar

Mit einem hervorragenden Chor, einem tollen Orchester und sehr guten Gesangssolisten (von links: Mathias Heimbach, Regina Hellmann, Hanna Vogt und Gerhard Hieger) begeisterte Joe Hieger (vorne) in der ausverkauften Rainer Stadtpfarrkirche die Besucher des Weihnachtskonzerts.

Joe Hieger und seine ausgezeichneten Musiker und Sänger faszinierten mit einer breiten Palette an Liedern und deren Interpretationen.

Von Manfred Arloth

Gefühl und Gemüt standen im Mittelpunkt eines wunderbaren Weihnachtskonzerts, das Joe Hieger mit Chor, Solisten und Orchester in der katholischen Stadtpfarrkirche Sankt Johannes gestaltete. „Gedanken zur Weihnachtszeit“ steuerte Stadtpfarrer Jörg Biercher dazu bei.

Schon eineinhalb Stunden vor der Öffnung der Kirchentüre mussten sich die vielen Besucher in eine lange Schlange einreihen. „Aber wir haben das gerne gemacht, und nur so konnten wir gute vordere Plätze belegen“, erklärten Werner und Elfriede Riedelsheimer mit Tochter Nadine, die von Mertingen nach Rain gekommen waren. „Mit diesem Konzert beginnt für uns Weihnachten, und wahrscheinlich sind mehr Besucher dieser Meinung“, sagten sie.

Klassisches aus aller Welt

Zum ersten Mal in Rain verzauberte das Orchester Joe Hieger, ein wahrer Publikumsmagnet, seine Zuhörer mit klassischen Weihnachts- und Adventsliedern aus aller Welt. Drei weitere Konzerte, ebenfalls voll besetzt, gabs übrigens in Dillingen, Kaufbeuren und Höchstädt. In Hiegers Orchester sorgen professionelle Musiker – Streicher, Bläser und eine Rhythmusgruppe – für einen satten und voluminösen Instrumentalsound. Dazu kommen erstklassige Gesangssolisten und ein stimmgewaltiger Chor. Alle Sätze wurden übrigens speziell für dieses Orchester arrangiert.

Die große Beliebtheit rührt nicht von ungefähr: 32 Mitwirkende sorgen für den festlichen Rahmen und einige wunderschöne Momente. Das ausgewogene Programm begann mit dem Chorsatz „Gloria Exsultate/Ameno“ von Éric Lévi, Daryl Stuermer und Chester Tompson. Der Gesangssolist Mathias Heimbach beglückte beim Weihnachtsmedley mit den Liedern „Kling Glöckchen klingeling“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ und dem fetzig gesungenem Song „Jingle Bells“.

Es folgten, nach einem interessanten Vorspiel, „Mary did you know“ von Mark Lowry und Buddy Greene, gesungen mit brillanter Stimme von Hanna Vogt. „Gaudete“ (traditional) des Chors konnte auch gefallen. „Meine Herzwunschliste“ von David Foster und Uwe Kröger gab Gerhard Hieger bekannt.

Beifall im Stehen

Prima gestalteten Regina Hellmann und Hanna Vogt den Song „Es werden Wunder wahr“ aus dem Film „Der Prinz von Ägypten“ Musik/Text: Traditional und Achim Brochhausen. Zu Herzen gehend folgte das „Hallelujah“ von Leonard Cohen (Sopran: Regina Hellmann), „Brothers in arms“ (instrumental) von Mark Knopfler, „Pat-a-pan“ (Traditional, arrangiert von Bernard de la Monnoye und Kurt Bestor, Solo: Gerhard Hieger). „I believe“ von Éric Lévi sangen Regina Hellmann und Mathias Heimbach. Den Hit „Winter Wonderland“ von Felix Bernard und Dick Smith sang Hanna Vogt. „As long as there’s christmas“ aus „Die Schöne und das Biest 2“ sangen Gerhard Hieger und Regina Hellmann. „Solang man Träume noch leben kann“ von Stefan Zauner und Armand Volker erzählte musikalisch Mathias Heimbach.

„In the bleak midwinter“ von Gustav Holst und Christina Rossetti erklang ebenfalls, genau wie der Chorsatz „Gabriella’s Song“ aus „Wie im Himmel“ von Stefan Dan Nilsson und Marie Elisabeth Backman. Bei „Nella Fantasia“ von Ennio Morricone und Chiara Ferrau herrschte eine wunderbare Klangvielfalt, genau wie bei „Earth Song“ (instrumental) von Michael Jackson und „From a distance“ von Julie Gold (Solo: Regina Hellmann) und dem abschließenden Song „Heal the world“ von Michael Jackson.

Über den Beifall im Stehen freuten sich die Musiker und Musikerinnen sichtlich, natürlich erst recht der „Macher“, Arrangeur und Dirigent Joe Hieger.

