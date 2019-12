18.12.2019

Josef Bickelbacher ist jetzt nominiert

CSU und UWG Fünfstetten stellen auch Liste für Gemeinderatswahl auf

Nun ist es offiziell: CSU und Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Fünfstetten haben Josef Bickelbacher als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl nominiert. Zudem stellten die Anwesenden die Liste für Gemeinderatswahl auf. Zu den Bewerbern gehört auf Platz sieben auch der bisherige Bürgermeister Werner Siebert.

In seiner Bewerbungsrede erklärte Bickelbacher, dass er der Kommune vorstehen wolle, weil ihm deren Wohl am Herzen liege. Er wolle die Gemeinde auch in der nächsten Amtsperiode gut aufgestellt wissen.

Bei der Nominierungsversammlung waren rund 60 Personen anwesend. 48 von ihnen trugen sich auf die Unterstützerliste ein. 46 davon nominierten Bickelbacher in geheimer Abstimmung. Die Versammlung leiteten der CSU-Ortsverbandvorsitzende Michael Hofer und Bürgermeister Siebert.

Für die Gemeinderatsliste konnten die Verantwortlichen 24 Bewerber gewinnen, darunter vier Frauen. Die Kandidaten kommen laut Pressemitteilung aus nahezu allen Altersgruppen und aus vielen Berufen. Die Liste wurde einstimmig angenommen.

Als Gäste waren bei der Veranstaltung der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler und der Kreisrat Gottfried Hänsel dabei. Sie betonten, dass die Beiträge von Josef Bickelbacher in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wemding geschätzt seien. CSU und UWG hätten einen kompetenten Nachfolgekandidaten für Werner Siebert gefunden.

Den Bewerbern für den Gemeinderat dankten Fackler und Hänsel für die Bereitschaft, sich für das verantwortungsvolle Ehrenamt zur Verfügung zu stellen. (dz)

