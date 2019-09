vor 23 Min.

Jürgen Sorré präsentiert sich als OB-Kandidat der SPD

Die Sozialdemokraten sprechen dem Parteilosen das volle Vertrauen aus. Der will Donauwörth zu einem Leuchtturm machen.

Von Barbara Würmseher

Er hat kein Parteibuch, ist politisch nicht eingefärbt, doch die SPD Donauwörth steht geschlossen hinter ihm und will mit ihm als Frontmann in den Wahlkampf ziehen: Mit seiner leidenschaftlichen Grundsatzerklärung überzeugte Jürgen Sorré jetzt die 16 stimmberechtigten Genossen des Ortsverbands, die ihn ausnahmslos zum OB-Kandidaten für Donauwörth wählten.

Und er beeindruckte darüber hinaus die rund 80 Besucher im Schützenheim Adler, die neugierig waren auf die Persönlichkeit des 44-Jährigen, seinen Werdegang, sein Know-How und seine Visionen für Donauwörth. Kann Applaus als Gradmesser für Zustimmung gewertet werden, so hat Jürgen Sorré jedenfalls an diesem Abend alles richtig gemacht.

Gebürtiger Donauwörther

Was er sonst noch richtig machen will, erläuterte der gebürtige Donauwörther, Vater zweier Söhne, Fußballer bei den Mondspritzern, Jugendtrainer und stellvertretender Sparkassen-Vorstand den Anwesenden. Verwurzelt in seiner Heimatstadt, bodenständig und mit seiner ganzen Familie mitten im Leben stehend, sieht er es als seine Aufgabe, „etwas zurück zu geben“. Er habe einen frischen Blick auf die Dinge – ohne parteipolitisches Kalkül. „Es fällt mir leichter, alle Ideen zuzulassen und zu überlegen: Was ist das Beste für unsere Stadt.“

Als Banker in leitender Position ist Sorré nicht nur in Finanz- und Wirtschaftsthemen, Management und Teamarbeit fit, wie er sagte, sondern erklärte sich auch als sozial kompetent. „Mit mir wird es keine Stadtpolitik geben, die nicht auch einen sozialen Schlag hat“, versprach er. „Ich möchte in einer Stadt leben, in der jeder seinen Platz hat und niemand abgehängt wird.“

Vielschichtige Rolle

Die Rolle des Oberbürgermeisters versteht Jürgen Sorré vielschichtig: Repräsentant nach außen, Führungspersönlichkeit über ein Rathaus-Team mit rund 300 Mitarbeitern, Vorsitzender des Stadtrats („eine spannende Aufgabe“). All das brauche Menschenkenntnis, Bodenhaftung und kommunikatives Geschick – Qualitäten, die er stets auch im Berufsleben bewiesen habe.

Zudem wolle er jetzt und später stets den Kontakt zur Bürgerschaft pflegen. „Ich stehe für eine Politik auf Augenhöhe mit den Menschen, für die man diese Politik macht“, sagte er. „Ich werde das Rathaus wieder näher an die Bürger herantragen und die Bürger auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen.“ In dieser Hinsicht fehle es derzeit, kritisierte Sorré. „Die Stadt braucht wieder eine gute Öffentlichkeitsarbeit!“

Sein Wahlprogramm will der Kandidat erst in den kommenden Wochen so richtig konkretisieren. Dann nämlich, wenn er alle Ortsteile besucht hat und weiß, was den Bürgern besonders am Herzen liegt. Sein Anspruch lautet: „Mein Wahlprogramm soll die Handschrift der Bevölkerung tragen.“

Es gibt Tendenzen

Aber natürlich gibt es auch jetzt schon Tendenzen und Eckpunkte. Donauwörth sei ein wunderbarer Ort – „aber keine Insel der Glückseligen“. Die Welt drehe sich immer schneller „und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht durch zu zögerliches Verhalten den Anschluss verpassen“. Sorré will Donauwörth „zu einem echten Leuchtturm in Nordschwaben“ machen.

Dazu gehört für den 44-Jährigen unter anderem gutes Flächenmanagement über die ganze Stadt verteilt. Damit es in allen Stadtteilen, besonders aber auch im gigantische Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne ausreichend bezahlbaren Wohnraum für alle gibt.

Der Wirtschaftsstandort Donauwörth liegt Sorré ebenfalls am Herzen. Arbeitsplätze, Einkommen und Kaufkraft sind hier für ihn Themen, die Lebensqualität mit sich bringen. Neue Unternehmen anzusiedeln und bereits ansässigen Entwicklungsspielraum bieten – dafür steht der Kandidat.

Lebendige Innenstadt

Eine lebendige Innenstadt ist eine besondere Herausforderung für ihn. „Das ist ein dickes Brett, das wir bohren müssen“, sagte er. Die Reichsstraße wieder attraktiver zu machen, sei eine Herausforderung, für die es nicht nur eine Lösung gebe. Das Tanzhaus müsse wieder ein besonderer Publikumsmagnet werden. Sorré steht für Abriss und Neubau hinter historischer Fassade. Innen wünscht er sich nicht unbedingt einen Stadtsaal, aber Gastronomie und eventuell die geballte Donauwörther Museumslandschaft. Vier bis fünf Touristenbusse täglich dorthin – diese Frequenz ist ein Ziel Sorrés.

Die an und für sich „tolle Bildungslandschaft“ sähe der Kandidat gerne noch durch einen Lehrstuhl bereichert. „Wir können noch mehr daraus machen“. Auch die Vereine möchte er stärken. Dazu müsse die Stadt „Rahmenbedingungen schaffen“. Ökologie und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und andere Themen schnitt er ebenfalls an. „Ich habe nicht für jedes Problem die beste Lösung parat – aber ich traue mir zu, die beste Lösung zu finden ...“

