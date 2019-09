11:02 Uhr

Jugendliche debattieren im Ramen der Klimawoche

Im Zeughaus diskutierten (von links): Michel Henke (Fridays for Future, Organisator der Donauwörther Ortsgruppe, Jakob Schneider (Mitglied bei Fridays for Future), Thomas Hilgendorf (Moderator und DZ-Redakteur) sowie Albert Riedelsheimer (Umweltreferent der Stadt).

Vertreter von Fridays for Future und der Umweltreferent der Stadt Donauwörth diskutieren über Ziele, Motivation und Grenzen der Bewegung. Was sie lokal fordern.

Von Fabian Kapfer

Spätestens seit dem vorvergangenen Freitag sprechen auch in Donauwörth zahlreiche Menschen über Fridays for Future. An diesem Tag hatten sich bekanntlich knapp 350 Menschen in der Großen Kreisstadt versammelt, um bei einer Demonstration ihren Unmut über die aktuelle Klimapolitik Ausdruck zu verleihen.

Im Rahmen der Donauwörther Klimawoche ging es nun weiter: An diesem Freitag gab es passend dazu eine Diskussion zum Thema im Donauwörther Zeughaus. Unter der Moderation von DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf diskutierten Umweltreferent Albert Riedelsheimer, sowie Vertreter der Fridays for Future Ortsgruppe Donauwörth, der 19-jährige Michel Henke und der 15-jährige Schüler Jakob Schneider, über die Bewegung.

Bei den Jugendlichen hat Fridays for Future Anfang des Jahres „eingeschlagen wie eine Bombe“, wie es Schneider formuliert. Durch verschiedene Medienberichte sei man auf die ersten Demonstrationen aufmerksam geworden und habe sich in der Folge rasch entschlossen, auf die Demonstrationen zu gehen, sagt Henke. „Ich habe mich gut informiert und gemerkt, dass wir etwas tun müssen. So können wir nicht weiter machen“, sagt Henke, der auch die Demo in Donauwörth organisiert hatte. Auch Albert Riedelsheimer hat um die Jahreswende von der Bewegung erfahren, die er nun vor Ort tatkräftig unterstützt: „Es ist mittlerweile auch hier in Donauwörth greifbar geworden. Junge Menschen gehen für ein wichtiges Thema auf die Straße, das finde ich toll und bei so was geht mir das Herz auf“, schwärmt der Umweltreferent.

Es gibt aber auch Kritiker der Bewegung

Es gibt aber auch viele Kritiker der Bewegung. Oft genannte Aspekte sind der rasch geforderte Ausstieg aus dem Atom-und Kohlestrom, der daraus resultierende Verlust von Arbeitsplätzen, die Frage, woher die Energie dann vermehrt kommen solle – viele Forderungen seien schwer umzusetzen, weil es mangelnde oder unzureichende Alternativen gebe, so die häufig angebrachte Kritik. Henke fordert: „Da sehen wir die Politik in der Pflicht. Natürlich bedeutet der Ausstieg aus der Kohlekraft den Verlust von Arbeitsplätzen, die Politik sollte dann aber Rahmenbedingungen schaffen, dass sich vermehrt Unternehmen in diesen Regionen ansiedeln und die Bürger dort beschäftigt werden können.“

Auch Riedelsheimer fordert eine Veränderung: „Einen Wandel von Berufen hat es schon immer gegeben. Wenn ich mich in der Region umsehe, ist es beispielsweise wahnsinnig schwer einen Handwerker zu bekommen. Wir brauchen die Menschen, die keine Arbeit haben, die Nachfrage nach Fachkräften ist ja durchaus vorhanden.“ Dass der Ausstieg aus Kohlekraft und Atomstrom durch erneuerbare Energien aufzufangen sei, glaubt Riedelsheimer ebenfalls: „Wir müssen in die Forschung investieren und uns im Bereich der erneuerbaren Energien weiter fortbilden. Hier können wir vorangehen, sind aber in der Pflicht an den richtigen Stellen zu investieren.“

Ein emotionales Thema

Ein emotionales Thema ist vor allem im ländlichen Bereich das Thema Mobilität. Moderator Hilgendorf verweist auf abgelegenere Kommunen. Er nennt als Beispiele Wolferstadt und Rögling, wo die Menschen mobil sein müssten, um einkaufen zu können, zum Arzt zu fahren oder generell in die Stadt zu kommen. In diesem Bereich forcieren die Aktivisten und der Umweltreferent den Ausbau des ÖPNV, Fahrgemeinschaften oder Ruftaxis für ältere Menschen als mögliche Alternativen zum Auto. Generell versuche man, lokal Zeichen zu setzen. Schneider: „Wir möchten mit den Menschen sprechen und gemeinsam in Donauwörth das verändern, wozu wir in der Lage sind.“ Auch der Umweltreferent Riedelsheimer möchte schnellstmöglich weitere Projekte, wie den Ausbau eines sicheren Radnetzes in Donauwörth vorantreiben. Er erklärt: „Es muss möglich sein, kurze Wege in Zukunft einfacher und vor allem sicher mit dem Rad zurückzulegen. Da sind wir in Donauwörth noch nicht gut aufgestellt.“ Auch das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollte noch einfacher sein: „Das geht schon beim Kauf einer Fahrkarte los, dem Ablauf am Automaten und dann auch dem Preis, der aktuell fällig wird“, so Riedelsheimer.

Es muss cool sein, wenn ich kein Auto habe

In zehn Jahren stellt sich Henke Donauwörths Innenstadt so vor: „Ich wünsche mir keine Autos, dafür viele Fußgänger und Radfahrer. Die Leute müssen ihre Mentalität ändern. Es muss cool sein, wenn ich kein Auto habe. Wir wollen alles dafür tun, angemessene Rahmenbedingungen dafür herzustellen.“ Schneider wünscht sich derweil, „erneuerbare Energien vor Ort zu sehen, aber das Atomkraftwerk in Gundremmingen nicht mehr“. Außerdem wolle er kaum noch Plastik in den Supermärkten und ein Umdenken beim Konsum von Fleisch. Gemeinsam mit der Politik, mit der man in Kontakt stehe, solle so in Donauwörth vorangegangen werden, um die Stadt zum Vorbild für andere zu machen, ergänzt Henke.

