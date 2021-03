vor 20 Min.

Jugendliche klauen Alkohol und Schnupftabak in Wemdinger Supermarkt

Ein Ladendetektiv ertappt das Duo in einem Geschäft in Wemding auf frischer Tat. Der Bursche und das Mädchen sind jeweils 15 Jahre alt.

Ein Ladendetektiv hat am Montag gegen 13.35 Uhr in einem Supermarkt in der Monheimer Straße in Wemding einen 15-jährigen Burschen und ein 15-jähriges Mädchen beim Diebstahl von Alkoholika (Sekt und Apfelschnaps) sowie von Schnupftabak erwischt.

Die Tatbeute des Duos hatte einen Wert von etwa 25 Euro. Der Detektiv informierte die Polizei. Nach Rücksprache mit den Eltern wurden die Schüler – nach Aufnahme einer Strafanzeige – von den Beamten wieder entlassen.

