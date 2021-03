13:23 Uhr

Jugendliche stehlen in Donauwörth hochwertiges Parfüm

Zwei Jugendliche fliegen in Donauwörth bei einem Ladendiebstahl auf und flüchten. Die Polizei hat Fotos von den Tätern.

Zwei Jugendliche haben am Samstag in einem Drogeriemarkt in Donauwörth ein hochwertiges Parfüm gestohlen. Der Polizei zufolge betrat das Duo um etwa 15 Uhr den Markt in der „Donaumeile“. Während einer die Verkäuferin ablenkte, steckte der zweite das Duftwasser ein, das einen Wert von etwa 100 Euro hat. Als beim Verlassen des Geschäfts die Diebstahlsicherung im Ausgangsbereich anschlug, rannten die etwa 16-Jährigen in unterschiedliche Richtungen davon.

Einer der Täter trug eine lilafarbene Jacke mit schwarzen Ärmeln

Der eine trug eine auffällige lilafarbene Jacke mit schwarzen Ärmeln, der andere einen schwarzen Pulli (Hoodie) mit auffälliger weißer Schrift auf der Brust. Die Ermittlungen nach den Tätern, von denen durch eine Kamera in dem Geschäft Aufnahmen existieren, dauern an. Hinweise unter Telefon 0906/706670. (dz)

