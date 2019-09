vor 20 Min.

Jugendlicher rastet am Baggersee aus - Vater muss vor Gericht

Am Amtsgericht Nördlingen ging es um einen Fall vom 2017. Ein 47-Jähirger hatte seinen Sohn vor den Augen der Polizei geschlagen.

Von Michael Heidecker

Wie kann man einen Jugendlichen beruhigen, der unter Drogeneinfluss völlig außer Kontrolle gerät? Auf jeden Fall nicht mit Gewalt, entschied Richter Gerhard Schamann am Donnerstag. Er führte den Prozess gegen einen 47–jährigen Mann, der seinem Sohn vor den Augen der Polizei Schläge verpasst hatte.

Der Fall reicht zurück in den Sommer 2017. Am späten Nachmittag des 22. Juni kam der jetzt Beschuldigte von der Arbeit nach Hause, als eine seiner Töchter anrief. Sie befand sich an diesem Tag zum Baden am Genderkinger Baggersee. Dem Vater erzählte sie nun unter Tränen, die Polizei sei vor Ort und habe ihren großen Bruder festgenommen. Beide Eltern fuhren zum See um festzustellen, dass ihr damals 17-jähriger Sohn gefesselt in einem Polizeiwagen lag.

Der Junge biss und schlug um sich

Der Jugendliche war sehr betrunken und völlig außer sich. Laut dem als Zeugen geladenen Polizisten hatte er schon eine ganze Weile vorher damit begonnen, um sich zu schlagen und alle Anwesenden zu beleidigen. Der Polizist verfrachtete ihn mit seinen zahlreich anwesenden Kollegen ins Auto und versuchte ihn zu bändigen, woraufhin der Junge ihm eine Bisswunde zufügte.

Als die Eltern eintrafen, besprachen die beiden sich mit dem Beamten. Sie beschlossen, der Vater solle versuchen, den Sohn zu beruhigen. Der Jugendliche wütete währenddessen noch immer im Auto. Er trat so sehr um sich, das eine Tür des Wagens nach außen ausgebeult wurde.

Als er herausgeholt wurde, beschimpfte er Polizei und Rettungskräfte aufs Neue und hörte auch nicht damit auf, als sein Vater sich mit ihm einige Meter von den anderen entfernte und beruhigend auf ihn einredete. Laut Polizei griff der Vater daraufhin zu drastischen Mitteln: Er schlug seinem Sohn mehrmals ins Gesicht. Keiner der Anwesenden schritt ein, der 17-Jährige verstummte kurz und fing danach wieder an zu brüllen.

Vater wehrt sich gegen Strafbefehl

Wegen dieses Vorfalls wurde der Sohn später zu zwei Jahren Haft verurteilt. Doch auch die Schläge des Vaters hatten Folgen: Er bekam einen Strafbefehl von 30 Tagessätzen zu insgesamt 1200 Euro. Der Beschuldigte legte Widerspruch ein. Sein Sohn sei blutüberströmt gewesen, als er zum Ort des Geschehens kam, sagt er vor Gericht. Die Polizei war hart mit dem Jungen umgegangen. „Kein Vater der Welt könnte sein Kind schlagen, wenn es bereits so verletzt ist. Ich habe nur versucht ihn zu beruhigen“, sagte er vor Gericht. Schamann und Staatsanwalt Dominik Semsch sahen den Tathergang dennoch als bewiesen an. Sie rieten den Widerspruch zurück zu ziehen. Widerstrebend willigte der Angeklagten ein, beteuerte jedoch weiter seine Unschuld.

