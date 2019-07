vor 41 Min.

Jugendrat Rain: Kandidaten gesucht

Appell an Jugendliche, sich zu engagieren

In der Stadt Rain soll es wieder einen Jugendrat geben. Deshalb ruft Bürgermeister Gerhard Martin Jugendliche dazu auf, für dieses Gremium zu kandidieren. Es soll den Stadtrat in allen Fragen der Jugendarbeit beraten und selbst Anregungen geben. Stellungnahmen und Anträge des Jugendrates sollen jeweils zeitnah vom Stadtrat oder seinen Ausschüssen behandelt werden.

Der Jugendrat soll aus neun Mitgliedern bestehen, die für zwei Jahre gewählt werden. Wahltermin ist Dienstag, 24. September. Die Wahl kann aber nur dann stattfinden, wenn mindestens zwölf Jugendliche zur Kandidatur bereit sind. Wählbar und wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die am Wahltag zwischen 13 und 21 Jahre alt sind und in Rain seit mindestens 24. Juni ihren Hauptwohnsitz haben. „Es wäre schade, wenn die Neuauflage des Jugendrates nicht zustande käme“, appelliert Bürgermeister Martin in einem Schreiben an Jugendliche, die sich beim Jugendforum zur generellen Mitarbeit bereit erklärt haben.

Wer sich als Jugendrat in der Stadt Rain engagieren möchte, braucht sich nur in eine der Listen einzutragen, die im Rathaus (Zimmer 1 oder Zimmer 2 im Erdgeschoss, vertretungsweise in Zimmer 44/2 im Obergeschoss) ausliegen. Das Rathaus ist dafür montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs außerdem von 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. (dz)

Eintragungsschluss ist Dienstag, 3. September um 16 Uhr. Die Vorstellung der Kandidaten soll im Rahmen eines Grillfests stattfinden, das für Samstag, 7. September, von 17 bis 19 Uhr im Stadtpark geplant ist.

Themen Folgen