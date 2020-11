vor 33 Min.

Jugendtreff in Rain steckt in der Warteschleife

Das war im Juli 2020: Damals präsentierte Bürgermeister Karl Rehm (rechts) den Jugendlichen das Haus, in dem ein Jugendtreff in Rain entstehen kann.

Örtlichkeit und Geld sind gefunden, doch es fehlt am Mut der Unterstützer

Ein Raum für den künftigen Jugendtreff in Rain ist schon längst gefunden. Im Hinterhof der Hauptstraße 55 sollen sich in Zukunft die Rainer Jugendlichen treffen und ganz für sich sein können. Auch am Geld scheitert das Projekt nicht. Dennoch ist es in der Warteschleife.

Nach wie vor ungeklärt ist nämlich, wer bei der ganzen Sache den Hut aufhaben soll. Bürgermeister Karl Rehm möchte gerne einen Jugendhilfeverein gründen. Mitglieder gäbe es genug, es haben sich zahlreiche Interessierte im Rathaus gemeldet. Die Verwaltung hat bereits eine Satzung ausgearbeitet und vorbereitet.

Doch wie es aktuell aussieht, möchte niemand den Vorsitz in dem Verein übernehmen. „Die Freiwilligen scheuen das Haftungsrisiko“, erklärt Rehm, der zahlreiche Rainer bereits direkt angesprochen hat, ob sie sich nicht einbringen wollen. Auch die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass sich die Jugendtreff-Unterstützer nicht für einen direkten Austausch treffen können. „Das beschert uns eine ungewollte Verzögerung“, sagt Rehm und hofft auf Initiativen aus der Bürgerschaft. (fene)

