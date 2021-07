Julian Bumberger ist neuer Vorsitzende der Jungen Union Donau-Ries

Der Vorsitz in der Jungen Union im Landkreis Donau-Ries war neu zu vergeben. Julian Bumberger aus Bäumenheim hat sich gegen Dominik Fackler aus Wolferstadt durchgesetzt.

Wer in der CSU im Landkreis Donau-Ries Ambitionen hat, der schielt unter anderem auf den Chefposten in der Jungen Union. Dieser war neu zu vergeben, denn Franz Ost aus Riedlingen trat altersbedingt nicht mehr an.

Gleich zwei Kandidaten stellten sich bei der Kreisversammlung in der Stadthalle in Monheim den aus den Ortsverbänden entsendeten Deligierten zur Wahl: Julian Bumberger aus Bäumenheim und Dominik Fackler aus Wolferstadt.

Doch bevor es an die Wahl ging, stellte Franz Ost ein letztes Mal die vielen Aktivitäten der Jungen Union dar und wünschte seinem Nachfolger viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit. Anschließend wurde der Kassenbericht von Michael Bock aus Leitheim in Vertretung für die verhinderte Schatzmeisterin Franziska Gerstmeier vorgetragen. Bock berichtete dass die Junge Union solide und stabil da steht. Im Anschluss wurden die Vorstandschaft und die Schatzmeisterin einstimmig entlastet.

Viele Jungpolitiker wollten gerne ein Amt in der JU Donau-Ries übernehmen

Der Bezirksvorsitzende der Jungen Union in Schwaben, Tobias Paintner, aus Weiler-Simmerberg im Allgäu übernahm die Leitung der mit Hochspannung erwartenden anstehenden Neuwahlen des Kreisvorstandes. Denn für sämtliche Posten im Vorstand gab es mehr als einen Bewerber. „Die Bereitschaft der jungen Parteikollegen, Verantwortung zu übernehmen, war dieses Jahr enorm groß“, sagt Franz Ost gegenüber dieser Zeitung.

Nach einer persönlichen Vorstellung der Kandidaten für den Vorsitz wurde der Wahlgang eröffnet. Hier konnte Julian Bumberger sehr deutlich zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinen und wurde somit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zum ersten stellvertretenden Kreisvorsitzenden wählten die Delegierten Konrad Müller, Stadtrat aus Monheim. Zweite Stellvertreterin wurde Antonia Stengel aus Donauwörth. Der dritte Stellvertreter kommt künftig aus Möttingen, hier konnte Dominik Schäff die Delegierten von sich überzeugen. Die vierte Stellvertreterin Franziska Stuhlmiller aus Mertingen komplettiert das damit paritätisch besetze Stellvertretergremium.

Als Kassiererin wurde Franziska Gerstmeier aus Buchdorf eindeutig bestätigt. Die beiden Schriftführerposten gingen an Laurin Strobl aus Donauwörth und Jannik Wiedemann aus Mönchsdeggingen.

Franz Ost Jr. trat aus Altergründen nicht mehr für den Vorsitz der Jungen Union im Landkreis Donau-Ries an Foto: Bissinger

Danach folgte die Wahl von acht Beisitzern. „Mein Team und ich wollen die JU für die Zukunft festigen und junge Frauen und Männer für die politische Meinungsbildung auf kommunaler Ebene begeistern“, so Julian Bumberger in seiner Antrittsrede. Auch Konrad Müller sei es besonders wichtig, junge Menschen dafür zu begeistern, aktiv für kommunale Ehrenämter zu kandidieren. Weiter sollen auch die geselligen Aktivitäten wie das Sommerfest und Ausflüge weiter Bestand haben und zur Mitgliederbindung und Gewinnung beitragen.

Die neugewählte Vorstandschaft bedankte sich beim ehemaligen Kreisvorsitzenden Franz Ost mit einem Präsentkorb für seinen herausragenden und besonderen Dienst für die JU Donau-Ries.

Die Junge Union im Landkreis besteht nach eigenen Angaben aus 17 Ortsverbänden. Zuletzt wurden neue Ortsgruppen gegründet, darunter auch Mertingen, Lech-Schmutter und Harburg.