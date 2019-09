vor 38 Min.

Junge Frau bei Auffahrunfall verletzt

Die 19-Jährige musste bremsen, doch der Fahrer hinter ihr übersieht das. Es kracht.

Bei einem Auffahrunfall in Tapfheim ist eine junge Frau verletzt worden. Die 19-Jährige war mit ihrem Auto am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Dillinger Straße in Tapfheim-Erlingshofen unterwegs, als sie vor der Kreuzung Alexander-von-Bernus-Straße bremsen musste.

Ein hinter ihr fahrender 33-Jähriger aus dem Bereich Günzburg bemerkte dies zu spät und fuhr frontal auf. Es entstand lediglich geringer Schaden, die Fahrzeugführerin des vorderen Autos wurde jedoch verletzt und mittels Rettungswagen zur Abklärung in die Donau-Ries-Klinik gefahren. (dz)

Themen folgen