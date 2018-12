31.12.2018

Junge Gesichter beim Heimattheater

Die Truppe aus Donaumünster und Erlingshofen spielt ab dem Wochenende das Stück „Junggesellenabschied“

Nach mehrwöchiger Probenarbeit steht beim Heimattheater Donaumünster-Erlingshofen am kommenden Samstag, 5. Januar, die Premiere des neuen heiteren Dreiakters mit dem Titel „Junggesellenabschied“ aus der Feder von Regina Rösch an. Spielleiter Alfred Burgetsmeier ist es diesmal gelungen, neben sieben erfahrenen Akteuren zwei neue, junge Gesichter auf die Bühne zu bringen.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht dabei die Familie Häuslein. Sohn Manfred (Christian Burgetsmeier) hat zum Leidwesen seiner Eltern Paula (Sofie Steidl) und Ferdinand (Gerhard Dietenhauser), keinerlei Ambitionen, sich eine Freundin zu suchen oder gar in den Ehestand zu treten. Auch Nachbar Alfons (Adalbert Hippele) bedauert dies sehr, möchte er doch nur zu gerne mit Manfred und Ferdinand einen ordentlichen Junggesellenabschied feiern. Mutter Paula geht Manfred mit ihrem Wunsch nach einer Schwiegertochter derart auf die Nerven, dass die übliche Geburtstagsrunde, bestehend aus Alfons, seiner Frau Betty (Heidi Loy) und der Postbotin Anneliese (Annemarie Karl) quasi über Nacht durch eine vermeintliche Verlobte, nämlich Tamara von Schönfeld (Evelin Schüssl), erweitert wird. Zudem werden deren „reiche“ Eltern Angelina (Birgit Rauch) und Lotti (Stephan Andres) zu dieser Feier „eingeflogen“. Der dann spontan arrangierte Junggesellenabschied hat ungeahnte Folgen.

Die Zuschauer können den durchaus überraschenden Ausgang des Lustspieles an folgenden Terminen im Gasthaus Adler in Tapfheim miterleben: Die Premiere findet am 5. Januar um 19.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen zur gleichen Uhrzeit gibt es an den Samstagen, 12., 19., 26. Januar und am 2. Februar. Außerdem wird an den Sonntagen 13., 20. und 27. Januar jeweils um 17 Uhr gespielt. Abgerundet wird die Saison am Sonntag, 6. Januar, mit einer Familienvorstellung, die um 15.30 Uhr beginnt und zu der Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren freien Eintritt haben. Weitere Informationen unter www.heimattheater.com (st.)

