01.08.2020

Junge Kunst: Die Aussteller stehen fest

Spannende Arbeiten in der Alten Schmiede

Am 1./2. August sowie am 8./9. August lädt das Forum Junge Kunst jeweils zwischen 12 und 18 Uhr dazu ein, künstlerische Arbeiten aus dem Landkreis in der Werkstatt Alte Schmiede (Lange Gasse 6–8, Nördlingen) zu bestaunen. Die Wirtschaftsjunioren und die fachkundige Jury haben nun ihre Entscheidung getroffen und folgende Kunstschaffende aus dem ganzen Landkreis, der Region und darüber hinaus als Aussteller zugelassen:

Hanna Busduga, 40 Jahre, Bissingen, Malerei/Zeichnung.

Maximilian Dußmann, 20 Jahre, Rain, Malerei.

Angelica Ferraro, 22 Jahre, Harburg, Malerei.

Sandra Forster, 27 Jahre, Augsburg, Naturkunst.

Claudia Hanisch, 30 Jahre, Harburg, Malerei.

Hanna Horsch, 24 Jahre, Donauwörth, Kalligrafie.

Baran Kamran, 20 Jahre, Nördlingen, Malerei.

Timo Mecko, 21 Jahre, Mönchsdeggingen, Malerei.

Amelie Morkewitsch 16 Jahre, Oettingen, Malerei.

Lena Probst, 27 Jahre, Nürnberg, 27 Jahre, Malerei.

Regina Rebele, 28 Jahre, Harburg, Nähen/Modellieren.

Sarah Schweidler, 17 Jahre, Nördlingen, Malerei, digitale Kunst, Fotografie.

Stefan Seiler, 33 Jahre, Oettingen, Acryl- und Aquarellmalerei.

Anja Strobel, 31 Jahre, Heidmersbrunn, Illustration.

Florian Wenninger, 31 Jahre, Nördlingen, Malerei.

Paula Wittig, 19 Jahre, Harburg, Aquarellmalerei.

Die Organisatoren sind sich einig: „Die Besucher können gespannt sein auf hervorragende junge Kunstschaffende.“ (dz)

