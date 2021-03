14:41 Uhr

Junge Leute treffen sich in Donauwörther Parkhaus: Anzeige

Das Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth darf man nur zum Parken benutzen. Darauf weisen Schilder der Stadt Donauwörth hin.

Im Parkhaus am Bahnhof in Donauwörth haben sich junge Leute schon wieder Ärger eingehandelt. Warum die Polizei ermittelt.

Einigen juristischen Ärger haben sich vier junge Leute am Freitag im Donauwörther Bahnhofsparkhaus eingehandelt. Laut Polizei fand eine Streifenbesatzung um 20.30 Uhr die vier jungen Leute – eine 18-Jährige aus einer Lechgemeinde, einen 19-Jährigen und eine 18-Jährige aus Donauwörth sowie einen 19-Jährigen aus Rain – auf dem obersten Parkdeck vor. Zwei Autos von Fahrern aus der Gruppe waren quer über mehrere Längsparkplätze abgestellt. Die jungen Leute gaben an, sich auf dem Parkdeck über den Dächern getroffen zu haben, um zu rauchen und die Aussicht zu genießen. Anschließend wollten sie weiter zu einem Schnellimbiss.

Zahlreiche Beschwerden von Anwohnern

In jüngster Vergangenheit kamen laut Polizei zahlreiche Beschwerden von Anwohnern über abendliche Treffen in dem Parkhaus. Aufgrund der polizeilichen Feststellungen vor Ort sowie der mehrfachen und eindeutigen Beschilderungen am Parkhauseingang wurden alle vier Personen wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch angezeigt. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. (dz)

