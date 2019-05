vor 24 Min.

Junge Männer stehlen und haben Drogen bei sich

In einem Verbrauchermarkt in Donauwörth werden drei Ladendiebe erwischt. Die Polizei entdeckt auch noch Rauschgift.

Doppelt strafbar gemacht haben sich drei junge Männer in Donauwörth. Sie fielen im Laufe des Montagnachmittag unabhängig voneinander einem Kaufhausdetektiv in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße auf. Bei einer Kontrolle nach dem Kassenbereich wurden die Verdächtigen, die zwischen 18 und 21 Jahre alt sind, mit Diebesgut erwischt. Die hinzugerufene Polizei stellte dann bei allen drei Männern auch noch Rauschgift sicher. Insgesamt trugen sie 18 einzeln verpackte Verbraucherportionen mit Marihuana am Körper.

Damit haben sich die Ladendiebe auch noch ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingehandelt. Das Trio bekam Hausverbot in dem Geschäft. (dz)

