11:45 Uhr

Junger Mann fällt gleich wegen mehrerer Delikte negativ auf

22-Jähriger klaut zunächst Kennzeichen, verursacht zwei Unfälle gebaut und flüchtet dann. Als er sich schließlich der Polizei stellt, kommt noch etwas heraus.

Eine ganze Reihe von Delikten hat ein 22-jähriger aus dem Raum Wemding am Donnerstagabend auf sein „Konto“ geladen. Es begann laut Polizei damit, dass er kurz nach 18 Uhr bei einem örtlichen Gebrauchtwagenhändler ein altes Auto für 150 Euro kaufte.

Weil das Fahrzeug nicht zugelassen war, er aber anscheinend sofort damit fahren wollte, begab sich der junge Mann unmittelbar nach dem Kauf auf den Mitarbeiterparkplatz eines örtlichen Betriebes und stahl dort von einem anderen Auto beide Kennzeichen.

Auch gegen den Freund wird ermittelt

Dabei wurde er von einem 16-jährigen Freund unterstützt. Auch gegen diesen wird deswegen ermittelt. Die geklauten Nummernschilder montierte der 22-Jährige dann auf seine Neuerwerbung.

Zusammen mit dem jüngeren Beifahrer unternahm er eine Spritztour über die Gustav-Rau-Straße in Richtung Valeo-Werk II, so die Beamten. Weil er auf der Strecke mehrere Warnbaken überfuhr, fiel er einem Passanten auf. Als der Zeuge den Mann am Steuer ansprach, stieg dieser wieder in sein Auto und fuhr in die Gegenrichtung davon.

Auto kracht in einen Zaun

Bereits an Kreuzung Gustav-Rau-Straße/Sennefelder Straße kam der 22-Jährige erneut von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen in einem Zaun. Der junge Mann blieb dabei anscheinend unverletzt und flüchtete.

Nachdem er sich längere Zeit versteckt hatte, kehrte er nach etwa einer Stunde an die Unfallstelle zurück und stellte sich der Polizei. Dabei räumte er dann auch ein, dass nicht nur das Auto nicht versichert und die Kennzeichen gestohlen waren, sondern dass er selbst auch keine Fahrerlaubnis besitzt. „Wenigstens stand er nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss“, heißt es von den Gesetzeshütern. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

