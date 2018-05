vor 51 Min.

Junger Mann mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat ein junger Mann am Steuer gesessen.

Die Polizei kontrolliert den 20-Jährigen gegen 17.30 Uhr. Dabei macht er unterschiedliche Angaben.

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Wemding hat die Polizei Anhaltspunkte auf Drogenbeeinflussung festgestellt. Der junge Mann verneinte auf Nachfrage zunächst jeden Kontakt zu illegalen Drogen, räumte dann aber doch ein, zuletzt vor einigen Wochen einen Joint geraucht zu haben. Einen Drogentest lehnte er allerdings ab, so die Beamten. Da der Verdacht einer Drogenbeeinflussung nicht ausgeräumt werden konnte, veranlasste die Streife eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.