vor 19 Min.

Junger Mann sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein junger Mann saß unter Drogen am Steuer.

Der 18-Jährige wird von der Polizei kontrolliert. Vor seiner Fahrt hatte er einen Joint geraucht.

Die Polizei hat am Dienstagabend im Gemeindegebiet Otting einen 18-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Relativ schnell stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er gab zu, einen „Joint“ geraucht zu haben. Daraufhin wurde ein Drogenschnelltest vorgenommen, der positiv reagierte.

So ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die im Donauwörther Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Fahranfänger muss mit einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot, sowie in seinem Fall zusätzlich auch mit einer Nachbeschulung rechnen.