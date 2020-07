vor 34 Min.

Juniwetter: Dem wochenlangen Totalausfall folgt eine Aufholjagd

Zunächst ist mit Sommer nicht viel los. Erst im letzten Monatsdrittel wird es aber besser, dann aber geht es rasant nach oben

In den ersten drei Juniwochen ist das Wetter fast als sommerlicher Totalausfall zu bezeichnen gewesen. Erst im letzten Drittel setzte ein rasanter Endspurt ein, so das Fazit unseres Wetterbeobachters Werner Neudeck aus Donauwörth.

Der Start in den Juni verlief bilderbuchartig mit ganztägigem Sonnenschein und drei aufeinanderfolgenden Sommertagen. Doch starker Luftdruckabfall deutete einen Rückschlag an. Der erfolgte am 4. Juni bei einem Temperaturrückgang um sieben Grad und merklichem Niederschlag. Die sogenannte Schafskälte traf heuer überpünktlich ein und ließ die Temperatur ab dem 4. Juni stark sinken. Am 7. Juni wurde dann nur noch ein Schnitt von 11 Grad erreicht, so Neudeck.

Doch auch Regen kam ins Spiel: Nahezu täglicher Niederschlag spendierte der durch die Trockenheit geplagten Natur Erholung. Wie unterschiedlich Niederschlag allerdings fallen kann, wurde am 19. Juni demonstriert. Eine Gewitterzelle am Rande von Donauwörth brachte für die Stadt praktisch keinen Niederschlag, ließ aber in Daiting und Umgebung eine Regenmenge von 50 bis 70 Litern pro Quadratmeter herunterprasseln. In Donauwörth überraschte dafür am 27. Juni ein schlagartig einsetzendes Gewitter mit Starkregen, heftigsten Windböen und Hagel die Einwohner.

Doch zurück zur chronologischen Reihenfolge: Auch der Fronleichnamstag am 11. Juni zeigte sich nicht berauschend. Erst am nächsten Tag zeichnete sich ein Ende des Kälteeinbruchs ab, die Temperatur stieg sprunghaft auf 28 Grad. Neudeck: „So konnten wir nach acht trostlosen Tagen endlich wieder zwei Sommertage ohne Niederschlag bei fast wolkenlosem Himmel genießen.“ Die Ernüchterung kam am 14. Juni. Seit den Morgenstunden fiel, mit einem leichten Gewitter verbunden, heftiger Regen, der sich bis zum Mittag fortsetzte und mit 22,6 Litern pro Quadratmeter der bisher höchste Niederschlag des Jahres war. Für einen Sommermonat eher ungemütlich, nämlich mit ständigen Regenfällen und zu wenig Sonne, ging es bis zum 17. Juni weiter. Doch auch danach waren kurze Schauer an der Tagesordnung. Aber pünktlich zum astronomischen Sommeranfang setzte die Wende ein, eine rasante Aufholjagd begann. Die Temperatur stieg ständig an, und ab dem 22. Juni folgte dank Hoch „Utz“ ein Sommertag auf den anderen. „Von der Sonne wurden wir diesen Monat nicht verwöhnt. Lediglich vier Tage mit zwölf Stunden Sonne waren nicht berauschend, zumal an elf Tagen nur zwei Sonnenstunden oder weniger erreicht wurden“, so Neudeck. Entsprechend dürftig waren die 185 Sonnenstunden (normal 214). (neu)

